U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno pet osoba, angažovan i helikopter

Izvor:

SRNA

05.03.2026

12:09

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno pet lica dogodila se rano jutros na dionici auto-puta kod Desinca u Zagrebačkoj županiji kada je kombi udario u zadnji dio kamiona.

Tri lica su izašla iz vozila, kao i vozač, dok su dvoje prikliještenih putnika izvukli vatrogasci.

Болница

Zdravlje

Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

Zbog težine povreda, pozvan je medicinski helikopter.

Nezgoda između petlji "Donja Zdenčina" i "Jastrebarsko" prouzrokovala je veliku gužvu, te se stvorila kolona duga oko četiri kilometra, prenose hrvatski mediji.

