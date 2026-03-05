U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno pet osoba, angažovan i helikopter

Izvor:
SRNA
05.03.2026
12:09
Komentari:0
Saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno pet lica dogodila se rano jutros na dionici auto-puta kod Desinca u Zagrebačkoj županiji kada je kombi udario u zadnji dio kamiona.
Tri lica su izašla iz vozila, kao i vozač, dok su dvoje prikliještenih putnika izvukli vatrogasci.
Zbog težine povreda, pozvan je medicinski helikopter.
Nezgoda između petlji "Donja Zdenčina" i "Jastrebarsko" prouzrokovala je veliku gužvu, te se stvorila kolona duga oko četiri kilometra, prenose hrvatski mediji.
