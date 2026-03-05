Logo
Large banner

Potvrđeno za ATV: Polijeće avion iz Dubaija sa 173 državljana BiH

Autor:

ATV

05.03.2026

13:18

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Avion Flaj Dubai polijeće za Sarajevo, potvrdio je za ATV ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić.

Đokić je istakao da se dolazak putnika u Sarajevo očekuje do osam časova po lokalnom vremenu.

On je naglasio da će biti refundirani svi troškovi za sve turiste koji su bili bukirani u hotelima.

Đokić je istakao da u Emiratima boravi 1.300 državljana BiH koji su se prijavili za evakuaciju.

"Naša procjena je da je 400 turista, imamo popriličan broj ljudi koji želi da napuste Dubai. Oni su u težem položaju jer su u hotelima i nekim drugim smještajima za razliku ljudi koji ovdje žive, njima je lakša situacija", rekao je Đokić.

Бојан Ђокић

Svijet

Đokić za ATV: Više od 1.000 državljana BiH se prijavilo za evakuaciju iz Emirata

Đokić je istakao da se u 24 sata smanjio broj projektila koji se ispaljuje ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali da ljudi psihološki žele da napuste ovo područje.

On je naglasio da će biti refundirani svi troškovi za sve ljude koji su bili bukirani u hotelima.

"Znaćemo večeras hoće li Flaj Dubai imati let i sutra ili prekosutra", rekao je Đokić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bojan Đokić

Dubai vesti

avion

Ambasada BiH u UAE

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

Svijet

Budimpešta u pripravnosti zbog mogućeg aktiviranja terorističkih ćelija

3 h

0
Песков: Повлачење Русије није одлучено

Svijet

Peskov: Povlačenje Rusije nije odlučeno

3 h

0
Кина обуставља извоз дизела и бензина

Svijet

Kina obustavlja izvoz dizela i benzina

4 h

0
Огласила се Турска након инцидента са балистичком ракетом

Svijet

Oglasila se Turska nakon incidenta sa balističkom raketom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

16

15

Totalni krah bivšeg princa: Endrua uzbacuju iz još jedne rezidencije

16

14

Hitno se oglasila Zorica Brunclik!

16

05

U ovom slučaju će Srpska plaćati dio alimentacije za djecu

15

54

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner