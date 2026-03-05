Potvrđeno za ATV: Polijeće avion iz Dubaija sa 173 državljana BiH

Avion Flaj Dubai polijeće za Sarajevo, potvrdio je za ATV ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić.

Đokić je istakao da se dolazak putnika u Sarajevo očekuje do osam časova po lokalnom vremenu.

On je naglasio da će biti refundirani svi troškovi za sve turiste koji su bili bukirani u hotelima.

Đokić je istakao da u Emiratima boravi 1.300 državljana BiH koji su se prijavili za evakuaciju.

"Naša procjena je da je 400 turista, imamo popriličan broj ljudi koji želi da napuste Dubai. Oni su u težem položaju jer su u hotelima i nekim drugim smještajima za razliku ljudi koji ovdje žive, njima je lakša situacija", rekao je Đokić.

Đokić je istakao da se u 24 sata smanjio broj projektila koji se ispaljuje ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali da ljudi psihološki žele da napuste ovo područje.

"Znaćemo večeras hoće li Flaj Dubai imati let i sutra ili prekosutra", rekao je Đokić.