Parking u Banjaluci skuplji nego u primorskim gradovima

Autor:ATV
05.03.2026
13:19
Komentari:2
Jedna od najbolnijih tačaka skoro svakog Banjalučanina više godina je parking, posebno od septembra kada su promijenjene zone.
Gradski oci, na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, na taj način su digli cijene parkiranja, što je u velikoj mjeri uticalo na raspoloženje vozača.
Posebno ako se uzme u obzir da je parkiranje tokom zime jeftinije u nekim primorskim gradovima u Hrvatskoj nego u Banjaluci.
Tako, sat vremena u zimskoj sezoni u prvoj zoni u Zadru košta 80 evro centi, odnosno manje od 1,60 KM. Da podsjetimo, u Banjaluci ćete za istu uslugu platiti 2 marke.
Jedna od najpopularnijih destinacija za građane BiH, Makarska, takođe tokom zime ima jeftiniji parking nego najveći grad Republike Srpske. Sat u ovom hrvatskom gradu košta 90 evro centi - u prevodu, manje od 1,80 KM.
Čak je i Pula, koja je poznata po visokim cijenama, u zimskoj sezoni jeftinija nego Banjaluka. Ruku na srce ne značajno, ali ipak je jeftinija. Karta za jedan sat parkinga u Puli košta 1 evro, odnosno 1,95 KM.
Da napomenemo, cijena u Banjaluci je ista bez obzira da li je u pitanju ljetna ili zimska sezona.
Podsjećamo, od polovine septembra prošle godine u Banjaluci su promijenjene parking zone a samim tim i cijene.
Pod izgovorom smanjenja gužvi, šefovi grada su tada neke zone koje su bile pod oznakom "2", prebacili u "1", a neke koje su bile prva tada su postale nulta zona.
U suštini, to je odmah značilo i veće cijene za sat, ili dan parkinga. Na primjer, parking koji je do tada bio u drugoj zoni koštao je marku po satu, a onda je prebačen u prvu zonu čime je cijena sata udvostručena.
Na ovaj način su gradski oci, takoreći, izbjegli priču o poskupljenju parkinga.
I to novom poskupljenju, jer je prethodno bilo svega 2 godine ranije, tačnije u oktobru 2023. godine.
Do tog momenta sat vremena u drugoj zoni koštao je pola, a cijeli dan tri marke. Od tog oktobra cijena je skočila na marku za sat, odnosno pet maraka za dan.
Skuplja je tada postala i prva zona gdje je sat sa marke "skočio" na dvije, a dan sa pet na sedam maraka.
Nulta zona tada je poskupjela na tri marke za jedan sat.
