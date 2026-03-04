Maričić: SNSD će u Banjaluci podržati samo one regulacione planove u kojima se uvaže zahtjevi građana

Goran Maričić, v.d. predsjednika GrO SNSD-a Banjaluka kaže da će ova partija i skupštinska većina podržati samo one regulacione planove koji su dobili podršku građana i bez primjedbe prošli stručna tijela Skupštine grada, odnosno Komisiju za prostorno uređenje.

"Insistiraćemo na što bržem donošenju Urbanističkog plana grada Banjaluka kao strateškog dokumenta koji će služiti kao osnov za dalji i bolji razvoj grada Banjaluka u kome ćemo riješiti sve nagomilane probleme koji se godinama kao takvi prepoznaju od strane građana", rekao je Maričić.