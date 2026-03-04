Logo
Large banner

Maričić: SNSD će u Banjaluci podržati samo one regulacione planove u kojima se uvaže zahtjevi građana

04.03.2026

19:56

Komentari:

0
Маричић: СНСД ће у Бањалуци подржати само оне регулационе планове у којима се уваже захтјеви грађана
Foto: Ustupljena fotografija

Goran Maričić, v.d. predsjednika GrO SNSD-a Banjaluka kaže da će ova partija i skupštinska većina podržati samo one regulacione planove koji su dobili podršku građana i bez primjedbe prošli stručna tijela Skupštine grada, odnosno Komisiju za prostorno uređenje.

"Insistiraćemo na što bržem donošenju Urbanističkog plana grada Banjaluka kao strateškog dokumenta koji će služiti kao osnov za dalji i bolji razvoj grada Banjaluka u kome ćemo riješiti sve nagomilane probleme koji se godinama kao takvi prepoznaju od strane građana", rekao je Maričić.

Podijeli:

Tag :

Goran Maričić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Балистичка ракета

Srbija

Može li Iran gađati Bondstil na Kosovu i Metohiji?

1 h

0
Кривична пријава жени из Сремске Митровице: Пронађено 750 кг дувана намијењеног црном тржишту

Hronika

Krivična prijava ženi iz Sremske Mitrovice: Pronađeno 750 kg duvana namijenjenog crnom tržištu

1 h

0
Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД

BiH

Sarajevo ćuti, Srpska nastavlja diplomatski pohod

1 h

2
Орезивање биљке

Društvo

Šta se u bašti nikada ne radi u martu? Mokra i hladna zemlja može da uništi ove usjeve

1 h

0

Više iz rubrike

Бојан Ћосић, директор „ABC Solutions“, о Станивуковићевим оптужбама

Banja Luka

Bojan Ćosić, direktor „ABC Solutions“, o Stanivukovićevim optužbama

2 h

0
"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

Banja Luka

"Predsjednička pratnja" Stanivukovića u "sivoj zoni", na raspolaganju mu i 4 vozača

3 h

7
Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Banja Luka

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

4 h

0
Електрокрајина одговорила на ријалити Кресојевића и Дринића: Слиједи велика обнова

Banja Luka

Elektrokrajina odgovorila na rijaliti Kresojevića i Drinića: Slijedi velika obnova

6 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

20

46

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

20

43

Digitalna demencija - dijagnoza 21. vijeka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner