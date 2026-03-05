Minić: Poletio avion iz Dubaija, građani će konačno stići kućama

Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je iz Dubaija za Sarajevo poletio avion sa više od 170 građana BiH.

"Napori su urodili plodom i građani će konačno stići kućama", rekao je Minić na sjednici Vlade Republike Srpske. On kaže da su predstavnici institucija imali intenzivnu komunikaciju sa građanima BiH u Dubaiju, te da je Vlada Republike Srpske bila sprema da snosi sve troškove kako bi bio omogućen njihov povratak.

