Minić: Poletio avion iz Dubaija, građani će konačno stići kućama

Autor:ATV
05.03.2026
14:16
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je iz Dubaija za Sarajevo poletio avion sa više od 170 građana BiH.
"Napori su urodili plodom i građani će konačno stići kućama", rekao je Minić na sjednici Vlade Republike Srpske.
On kaže da su predstavnici institucija imali intenzivnu komunikaciju sa građanima BiH u Dubaiju, te da je Vlada Republike Srpske bila sprema da snosi sve troškove kako bi bio omogućen njihov povratak.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
