Logo
Large banner

Minić: Poletio avion iz Dubaija, građani će konačno stići kućama

Autor:

ATV

05.03.2026

14:16

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je iz Dubaija za Sarajevo poletio avion sa više od 170 građana BiH.

"Napori su urodili plodom i građani će konačno stići kućama", rekao je Minić na sjednici Vlade Republike Srpske.

On kaže da su predstavnici institucija imali intenzivnu komunikaciju sa građanima BiH u Dubaiju, te da je Vlada Republike Srpske bila sprema da snosi sve troškove kako bi bio omogućen njihov povratak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Dubai vesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања

Zdravlje

Istraživanje pokazalo: Evo zbog čega biste trebali prestati jesti 3 sata prije spavanja

2 h

0
Недјеља моде у Паризу

Stil

Ekipa ATV-a u Parizu: Modeli iz Srpske učesnici Nedjelje mode

2 h

0
Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници

Društvo

Vandalizam u Gračanici: Oskrnavljena crkva Vaznesenja Gospodnjeg

2 h

0
Погођена болница у Техерану

Svijet

Uznemirujući snimci: Raketa pala na bolnicu s bebama

2 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић, Ана Паулина Луна и Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Raduje me da je kongresmenka Luna čula mnogo dobrih glasova o Srpskoj

2 h

0
Саво Минић и Радан Остојић на Соколцу

Republika Srpska

Minić: Novi Zejtinlik - simbol stradanja, ali i dostojanstva Srba

4 h

0
Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Republika Srpska

Fond PIO pojasnio nova pravila za isplatu penzije putem punomoći

4 h

0
Саво Минић и Радан Остојић на Сокоцу одали почаст српским борцима

Republika Srpska

Minić i Ostojić odali poštu srpskim borcima

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

16

15

Totalni krah bivšeg princa: Endrua uzbacuju iz još jedne rezidencije

16

14

Hitno se oglasila Zorica Brunclik!

16

05

U ovom slučaju će Srpska plaćati dio alimentacije za djecu

15

54

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner