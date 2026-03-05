Istraživanje pokazalo: Evo zbog čega biste trebali prestati jesti 3 sata prije spavanja

Prema novom istraživanju, jednostavna promjena u večernjoj rutini - prestanak konzumiranja hrane najmanje tri sata prije odlaska na spavanje - mogla bi imati pozitivan uticaj na zdravlje srca i metabolizam.

Naučnici navode da ova navika može poboljšati krvni pritisak, rad srca i kontrolu šećera u krvi, čak i bez smanjenja ukupnog unosa kalorija.

Studiju su proveli istraživači s Northwestern Medicine, koji su pratili osobe s povećanim rizikom od kardiometaboličkih bolesti. Kada su učesnici prestali jesti najmanje tri sata prije spavanja i produžili noćni period bez hrane na oko 12 sati, zabilježena su mjerljiva poboljšanja zdravstvenih pokazatelja.

Noćni krvni pritisak smanjio se za približno 3,5 odsto, a srčani ritam za približno 5 odsto, dok je tokom dana zabilježena bolja regulacija šećera u krvi i inzulina.

Stručnjaci smatraju da je jedan od razloga za ove koristi povezan s cirkadijalnim ritmom, odnosno unutrašnjim biološkim satom koji upravlja brojnim funkcijama organizma.

Kako se približava vrijeme za spavanje, tijelo počinje usporavati metabolizam i pripremati se za odmor. Ako se hrana unosi u tom periodu, organizam istovremeno mora probavljati hranu i prelaziti u stanje odmora, što može poremetiti procese koji regulišu krvni pritisak, srčani ritam i nivo šećera u krvi.

Tokom zdravog sna, srčani ritam i krvni pritisak prirodno se smanjuju, što je važan dio oporavka organizma. Izbjegavanje kasnonoćnih obroka može pomoći da se ovaj prirodni proces odvija nesmetano jer tijelo nije opterećeno probavom.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su rezultati istraživanja za sada kratkoročni i da je potrebno više studija kako bi se potvrdilo da ova strategija djeluje kod šire populacije.

Bez obzira na to, za mnoge ljude, posebno one s povećanim rizikom od srčanih i metaboličkih bolesti, pomjeranje večernjeg obroka na ranije vrijeme i izbjegavanje hrane barem tri sata prije spavanja može biti jednostavan način za poboljšanje zdravlja.