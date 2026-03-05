Ukrajina razgovarala sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

Zelenski je u intervjuu za "Rai" izrazio nadu da će se planirana razmjena ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije ipak dogoditi. Ukrajinske vlasti ulažu napore da, uprkos otežanim uslovima, započnu proces razmjene u narednim danima.

Ukrajina je razgovarala sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućnosti promjene lokacije i odlaganja sljedeće runde trilateralnih razgovora sa Rusijom zbog sukoba na Bliskom istoku, rekao je danas ukrajinski predjsednik Volodimir Zelenski.

On je podsjetio u intervjuu za "Rai" da je sljedeći trilateralni sastanak Ukrajine, SAD i Rusije planiran za period od 5. do 9. marta, u zavisnosti od razvoja situacije širom svijeta.

Zelenski je izrazio nadu da će razmjena ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije, o kojoj je postignut dogovor tokom prethodnih trilateralnih sastanaka, ipak biti sprovedena.

"Razmjena ratnih zarobljenika je uvijek važan trenutak, to je pozitivan ishod za porodice. Iskreno se nadamo da ćemo u narednim danima moći da započnemo ovaj proces razmjene ", naveo je Zelenski.

(Blic)