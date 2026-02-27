Logo
Large banner

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Izvor:

Agencije

27.02.2026

08:07

Komentari:

0
Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори
Foto: Tanjug / AP / Michael Probst

Sljedeći krug mirovnih pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini biće održani u Abu Dabiju početkom marta, izjavio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski u sinoćnom video-obraćanju.

"Danas sam više puta razgovarao sa (sekretarom Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine) Rustemom Umerovim, (članom pregovaračkog tima Ukrajine) Davidom Arahamiom i predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nakon njihovih današnjih sastanaka'', rekao je sinoć Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je istakao da sada postoji veća spremnost za sljedeći trilateralni format.

"Najvjerovatnije će sljedeći sastanak biti u Emiratima, u Abu Dabiju, početkom marta. Cilj je da se finalizuje sve što je postignuto radi stvarnih garancija bezbjednosti i pripremi sastanak na nivou lidera", naglasio je Zelenski.

Zelenski je kazao da upravo sastanci lidera mogu da donesu ključne odluke, posebno u slučaju Rusije i njenog, kako je naveo, "personalizovanog režima".

"Rat mora da bude okončan, to je stav Ukrajine i svih naših partnera", istakao je on.

Zelenski je dodao da trenutno ne postoji spremnost Rusije za mir niti bilo kakvi znaci da predsjednik Rusije Vladimir Putin zaustavlja ratne operacije.

U tom kontekstu, kako je naveo, SAD i Evropska unija vode razgovore o formatima pritiska na Rusiju.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Zelenski

Specijalna vojna operacija

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напад на Украјину

Svijet

Iskanderi, Cirkoni, Gerani: Ukrajina u plamenu

11 h

0
По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Svijet

Po čijem naređenju Kijev blokira "Družbu"? "Spremni smo da preduzme druge mjere"

23 h

0
Војска Мађарске

Svijet

Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

1 d

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel zahtijeva slanje trupa u Ukrajinu

1 d

0

Više iz rubrike

Хилари Клинтон

Svijet

Hilari Klinton: Nisam letjela u Epstinovom avionu niti bila na ostrvu

1 h

0
Бил и Хилари Клинтон

Svijet

Klinton poriče da je znao za Epstinove žrtve: "Volio bih da ga nikad nisam upoznao"

1 h

0
Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима

Svijet

Pakistan bombardovao Kabul i Kandahar: Objavili "otvoreni rat" talibanima

1 h

0
Посао канцеларија

Svijet

Dobila otkaz zbog "bolovanja u BiH", sad joj firma mora isplatiti 31.000 evra

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

32

Haos u Njemačkoj: Krenuo štrajk, javni prevoz gotovo paralisan

08

28

Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou

08

19

Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

08

14

Taktička vježba na području Laktaša, oglasio se MUP

08

07

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner