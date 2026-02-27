Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Sljedeći krug mirovnih pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini biće održani u Abu Dabiju početkom marta, izjavio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski u sinoćnom video-obraćanju.

"Danas sam više puta razgovarao sa (sekretarom Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine) Rustemom Umerovim, (članom pregovaračkog tima Ukrajine) Davidom Arahamiom i predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nakon njihovih današnjih sastanaka'', rekao je sinoć Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je istakao da sada postoji veća spremnost za sljedeći trilateralni format.

"Najvjerovatnije će sljedeći sastanak biti u Emiratima, u Abu Dabiju, početkom marta. Cilj je da se finalizuje sve što je postignuto radi stvarnih garancija bezbjednosti i pripremi sastanak na nivou lidera", naglasio je Zelenski.

Zelenski je kazao da upravo sastanci lidera mogu da donesu ključne odluke, posebno u slučaju Rusije i njenog, kako je naveo, "personalizovanog režima".

"Rat mora da bude okončan, to je stav Ukrajine i svih naših partnera", istakao je on.

Zelenski je dodao da trenutno ne postoji spremnost Rusije za mir niti bilo kakvi znaci da predsjednik Rusije Vladimir Putin zaustavlja ratne operacije.

U tom kontekstu, kako je naveo, SAD i Evropska unija vode razgovore o formatima pritiska na Rusiju.