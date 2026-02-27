Hilari Klinton: Nisam letjela u Epstinovom avionu niti bila na ostrvu

Hilari Klinton je danas izjavila pred kongresnim odborom da se ne sjeća da je ikada srela pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna i da nema nikakve informacije o njegovim kriminalnim aktivnostima.

„Ne sjećam se da sam ikada srela gospodina Epštajna. Nikada nisam letjela njegovim avionom niti posjetila njegovo ostrvo, njegove domove ili kancelarije. Nemam šta da dodam tome“, rekla je Klintonova (78) u saopštenju Nadzornom odboru Predstavničkog doma. Ona i njen suprug, bivši demokratski predsjednik Bil Klinton (79), u početku su odbili da svjedoče pred odborom, ali su popustili kada su poslanici pokrenuli postupak za nepoštovanje suda.

Bil Klinton bi trebalo da svjedoči pred odborom sutra. Prije saslušanja, predsjednik Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejms Komer iz Kentakija, republikanac, negirao je da je istraga bila partijski napad na Trampovog predsjedničkog rivala iz 2016. godine, napominjući da je i nekoliko demokrata insistiralo na tome da Klintonovi svjedoče.

„Niko ne optužuje Klintonove za bilo kakvo nezakonito postupanje u ovom trenutku“

Dodao je da će odbor pokušati da sazna više o svim kontaktima koje je ona možda imala sa Epštajnom, njegovom učešću u humanitarnom radu Klintonovih i svakom odnosu koji je možda imala sa Epštajnovom zatvorenom saradnicom Gislen Maksvel.

Ime i slike Bila Klintona pojavljuju se u dokumentima vezanim za istragu o Epštajnu. Međutim, samo pominjanje ne znači ništa. Bivši predsjednik je više puta negirao bilo kakvu nezakonitu radnju u vezi sa svojim poznanstvom sa Epštajnom, javila je DPA.

Epštajn je godinama vodio lanac trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije koji je godinama činio žrtvama desetine mladih žena i maloljetnika. Njujorški finansijer imao je odlične veze u američkom visokom društvu. Umro je u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine, prije nego što je mogao biti osuđen.

(indeks)