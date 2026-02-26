Ovako se Klintovoni pripremaju za svjedočenje u slučaju Epstin

Četvrt vijeka nakon što su napustili Bijelu kuću, Bil i Hilari Klinton su samo nekoliko sati udaljeni od novog pravnog obračuna sa republikancima u Predstavničkom domu.

Oni se spremaju da svjedoče u kongresnoj istrazi protiv osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.

Nakon višemjesečne borbe da izbjegnu svjedočenje u onome što su nazvali republikanskom zaverom, pristali su da se povinuju tek nakon što je Predstavnički dom bio blizu glasanja o tome da li da pokrene postupak za nepoštovanje Kongresa protiv njih, piše CNN .

Pripreme za svjedočenje

Očekuje se da će se Klintonovima pridružiti njihovi advokati, Dejvid Kendal i Šeril Mils, koji razrađuju detalje mogućih pitanja. Svjedočenje je zakazano u Čapakvi, u Njujorku, gdje Klintonovi žive. Hilari Klinton bi trebalo da svjedoči danas, a Bil Klinton sutra.

Mjesto održavanja je dogovoreno između Kendala i predstavnika Džejmsa Komera, predsjednika Nadzornog odbora Predstavničkog doma, kako bi se izbjeglo poniženje i presedan pozivanja bivšeg predsednika na Kapitol Hil radi ispitivanja. „Niko ne tvrdi da su Klintonovi uradili bilo šta nezakonito“, rekao je Komer. „Samo imamo mnogo pitanja.“

Svijet Objavljene fotografije iz Epstinovog luksuznog stana u Parizu: Policajce šokiralo šta su zatekli

Da bi se pripremili, Klintonovi su se povukli, ponekad zajedno, ponekad odvojeno, kako bi osvježili sjećanja na Epštajnove godine, ali i da bi pripremili odbranu i linije napada protiv potencijalno neprijateljskih ispitivača. Republikanci su nastojali da ih tretiraju kao jedinicu, ali odvojena svjedočenja ističu potencijalno velike razlike u informacijama koje bi mogli da ponude odboru.

Prema analizi CNN-a, Bil Klinton je putovao Epštajnovim privatnim avionom najmanje 16 puta, a u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, fotografisan je sa ženama u džakuziju. Takođe je fotografisan sa Gislejn Maksvel, Epštajnovom bivšom djevojkom i saučesnicom u trgovini ljudima.

Hilari Klinton je izjavila da nikada nije upoznala Epštajna. Bil Klinton nikada nije optužen u vezi sa Epštajnom, a njegov portparol je više puta izjavio da je prekinuo veze sa njim prije Epštajnovog hapšenja 2019. godine i da nije bio upoznat ni sa kakvim zločinima.

Teme i očekivanja

Očekuje se da će ispitivanje Bila Klintona biti dugačko, moguće duže od pet sati koliko je prošle nedjelje svjedočio Epštajnov saradnik Les Veksner. Svjedočenje će biti snimljeno, a osoblje Republikanskog odbora planira da objavi video snimke u roku od nekoliko dana. Klintonovi i članovi Nadzornog odbora složili su se oko pet tematskih oblasti: navodno loše vođenje istrage savezne vlade o Epštajnu i Maksvelu, okolnosti koje su okružile Epštajnovu smrt 2019. godine, načini na koje bi savezna vlada mogla efikasnije da se obračuna sa mrežama trgovine ljudima, načini na koje su Epštajn i Maksvel pokušavali da se dodvore kako bi zaštitili svoje ilegalne aktivnosti i potencijalna kršenja etike od strane izabranih zvaničnika.

Svijet "Klupko afere Epstin odmotaće se na Balkanu"

Žrtve Džefrija Epštajna i njihovi advokati smatraju da je važno da Klintonovi, posebno bivši predsjednik, svjedoče. Oni naglašavaju da prisustvo osobe u Epštajnovim dosijeima i saradnja sa Kongresom ne podrazumevaju krivicu, ali da Bil Klinton treba da podijeli sve što zna.

„Bio je povezan sa Epštajnom. Bio je predsjednik naše zemlje. Mislim da žrtve žele malo bolje da razumeju tu vezu“, rekla je Dženifer Plotkin, advokatica koja zastupa mnoge Epštajnove žrtve. „Niko ne bi trebalo da bude iznad zakona. Ako vam je uručen validan sudski poziv, trebalo bi da odgovorite.“

Drugačija politička klima

Sama činjenica da su Klintonovi pozvani da svjedoče podsjeća koliko se saga o Epštajnu razlikuje od bilo kog skandala njihovog doba. Danas, Epštajnove žrtve imaju daleko veći uticaj na mnoge demokratske zakonodavce nego bilo kakav osjećaj lojalnosti prema Klintonovima. U početku, Klintonovi su se žestoko opirali, želeći da daju overene pisane izjave umjesto ličnih svjedočenja, što su republikanci odbili.

Klintonovi su pokušali da pokrenu kampanju protiv Komera, optužujući ga za stranačku pristrasnost pokušavajući da skrenu fokus istrage sa Donalda Trampa. Međutim, demokratsko rukovodstvo u Predstavničkom domu nije očekivalo da će se neki od njihovih članova pridružiti republikancima u njihovoj namjeri da pokrenu postupak za nepoštovanje suda.

Svijet Bil Gejts uputio javno izvinjenje zaposlenima svoje fondacije zbog veza s Epstajnom

„Žrtve zaslužuju transparentnost i pravdu“, rekla je demokratska poslanica Rašida Tlaib. „Trebalo bi da pokrenemo postupak za nepoštovanje suda protiv svakoga ko je povezan sa Epštajnom i ko odbija da nam da informacije, bez obzira na stranačku pripadnost.“

Čak i neki lojalni saveznici priznaju da je pristup Klintonovih bio pogrešna procjena. „Gledajući unazad, ovo nije bilo vrijeme za politiku spaljene zemlje protiv republikanaca“, rekao je dugogodišnji Klintonov savetnik. „Stari tim nije shvatio koliko se toga promjenilo.“

Put do svjedočenja

Nakon što su Klintonovi odbili da se pojave na zakazanom svjedočenju, Komer je odlučio da raspiše glasanje o tome da li da pokrene postupak za nepoštovanje Kongresa. Devet demokratskih članova Nadzornog odbora pridružilo se republikancima u podršci mjeri protiv Bila Klintona, dok su troje demokrata glasalo za mjeru protiv Hilari Klinton.

Real face of Bill Clinton in the newly released Epstein files.



Sick. Disgusting. pic.twitter.com/IOrVJ29qnP — Saniyaa (@Saniya_physic) February 18, 2026

Ubrzo nakon što je odbor glasao o preporukama, suočavajući se sa konačnim usvajanjem u punom Predstavničkom domu, Klintonovi su u posljednjem trenutku pristali na Komerove uslove. Napori da budu proglašeni krivima za nepoštovanje suda su obustavljeni. „Klintonovi su potpuno popustili“, rekao je tada Komer.

Najviši demokrata u odboru, poslanik Robert Garsija, rekao je da Klintonovi očekuju priliku da iznesu informacije koje znaju. Garsija je dodao da je želio da pita Bila Klintona da li Epštajn ima veze sa stranim obavještajnim službama. S druge strane, demokrata Džejms Vokinšo smatra da je ispitivanje Hilari Klinton „čisto političko“, s obzirom na to da je ona izjavila da nikada nije upoznala Epštajna.

Svijet Bivši ministar odlazi sa Univerziteta zbog veze sa Epstajnom

Uprkos oduševljenju republikanaca, među nekim Trampovim pristalicama vlada nelagodnost zbog strahova da bi budući Kongres, kojim bi kontrolisali demokrate, lakše mogao da izda sudski poziv Trampu ili njegovoj porodici. Sam Tramp je početkom ovog mjeseca izrazio pomješana osjećanja: „Mrzim da to vidim, na mnogo načina. Ali pogledajte mene, i mene su proganjali.“ Komer odbacuje te zabrinutosti, tvrdeći da će demokrate ionako krenuti na Trampa ako preuzmu većinu.

Žrtve su izrazile zabrinutost da bi odbijanje Klintonovih da se povinuju sudskom pozivu postavilo presedan za druge. „Ako se izvuku, svi ostali će slijediti njihov primjer“, rekla je Šarlin Rošar. Liz Stajn, još jedna žrtva, dodala je: „Zašto je fokus samo na Klintonovima? I zašto se ne fokusiramo na širi krug ljudi od kojih treba da dobijemo informacije?“