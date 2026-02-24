Endru javnim novcem plaćao susrete sa Epstinom?

Nekoliko dana nakon što je Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja, bivši princ se suočava sa novim optužbama vezanim za njegovo vrijeme provedeno kao britanski trgovinski izaslanik i njegovo prijateljstvo sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom.

Istraga ispituje kako je Mauntbaten-Vindzor putovao u posjetu Epštajnu i da li je koristio javno plaćenu policijsku zaštitu dok je provodio vrijeme sa njim. Bivši princ nije komentarisao najnovije navode i ranije je negirao bilo kakvo nezakonito djelo u vezi sa Epštajnom, rekavši da nikada nije bio svjedok niti je sumnjao na bilo kakvo ponašanje za koje je seksualni prestupnik optužen, izvještava CNN.

Braun poziva na policijsku istragu

Bivši britanski premijer Gordon Braun, koji je bio na funkciji od 2007. do 2010. godine, pozvao je na policijsku istragu o tome da li je Mauntbaten-Vindzor koristio avione Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) finansirane od poreskih obveznika i vojne baze za sastanak sa Epštajnom. Prema pisanju lista „Telegraf“, Braun je poslao pisma šest policijskih uprava, sugerišući da se državni službenici ispitaju o Mauntbaten-Vindzorovom desetogodišnjem mandatu trgovinskog izaslanika, sa kojeg je bio primoran da podnese ostavku 2011. godine. U pismima, Braun je izrazio zabrinutost da je tadašnji vojvoda od Jorka možda koristio čarter letove RAF-a za lične svrhe, što je moglo da uključi i sastanke sa Epštajnom, nazivajući takva putovanja „potpuno neprihvatljivim“ korišćenjem javnog novca.

Braunov portparol je potvrdio za CNN da su pisma poslata policiji, ali je odbio da komentariše navodne „nove i dodatne informacije“ koje sadrže. „Pisma smo poslali privatno samo nadležnim agencijama za sprovođenje zakona i nećemo ih objaviti dok je istraga u toku“, rekao je portparol.

Telohranitelji plaćeni javnim novcem u Epštajnovoj vili

U međuvremenu, imejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD otkrili su da su policajci londonske Metropolitanske policije, plaćeni javnim novcem, imali zadatak da obezbijede večeru u Epštajnovoj kući u Njujorku. Nekoliko poruka se odnosi na aranžmane za boravak bivšeg princa tamo u decembru 2010. - više od godinu dana nakon što je Epštajn pušten iz zatvora, gdje je odslužio 13 od 18 mjeseci kazne za podvođenje maloljetnika.

U jednoj poruci iz novembra te godine, tadašnji Endrjuov privatni sekretar je tražio potvrdu Epštajnove adrese i pitao „da li ima mjesta u kući za oba njegova telohranitelja?“ Interna diskusija u Epštajnovom osoblju potvrdila je da će „biti mjesta za oba Endrjuova telohranitelja, jednog na četvrtom, a drugog na petom spratu“. U drugoj poruci, poslatoj Epštajnu 1. decembra, pisalo je: „Vojvodina dva telohranitelja, zajedno sa državnom bezbjednošću, biće ovde na večeri sutra. Rič im je dao uputstva na vratima.“

Kao visoki član kraljevske porodice u to vrijeme, princ Endru je imao pravo na policijsku zaštitu, ali je otkriće da su policijski resursi korišćeni za obezbjeđivanje njegovog boravka u domu osuđenog seksualnog prestupnika izazvalo negodovanje u Velikoj Britaniji.

Policija provjerava navode, istrage i na aerodromima

Metropolitanska policija je u petak saopštila da u ovom trenutku nije identifikovala nikakvo nezakonito ponašanje svojih službenika. Navedeno je da „identifikuje i kontaktira sadašnje i bivše službenike“ i traži od njih da „pažljivo razmotre da li su nešto vidjeli ili čuli tokom svog vremena u policiji“, dok nastavlja da procjenjuje informacije iz Epštajnovih dokumenata.

Policija je takođe potvrdila da je upoznata sa navodima u dokumentima Ministarstva pravde SAD koji sugerišu da su londonski aerodromi možda korišćeni za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju. „Procjenjujemo ove informacije i aktivno tražimo dodatne detalje od partnera u sprovođenju zakona, uključujući i one u Sjedinjenim Državama“, navodi se u saopštenju. Dodali su da nisu primili nikakve nove krivične prijave za seksualne prestupe u svojoj jurisdikciji.

Metropolitanska policija je jedna od najmanje sedam policijskih snaga Velike Britanije koje sprovode ili pomažu u istragama pokrenutim nakon objavljivanja Epštajnovih dosijea. Policija u Eseksu istražuje tvrdnje da je Epštajn trgovao ženama na letovima preko londonskog aerodroma Stansted, dok policija u Bedfordširu sprovodi slične istrage na aerodromu Luton. Policija Vest Midlendsa potvrdila je za CNN da „procjenjuje“ da li je aerodrom u Birmingemu takođe korišćen u ove svrhe.

