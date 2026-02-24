Logo
Large banner

Bombaški napad u centru Moskve, najmanje dvije osobe poginule

24.02.2026

07:04

Komentari:

0
Бомбашки напад у Москви у Русији
Foto: Tanjug / AP

Nepoznati napadač aktivirao je eksplozivnu napravu pored patrolnog vozila u Moskvi u ranim satima u utorak, pri čemu su poginuli i on i jedan policajac, dok su još dva policajca povrijeđena, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio nekoliko minuta nakon ponoći u blizini željezničke stanice Savelovski u centru ruske prestolnice, saopštilo je moskovska podružnica Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je napadač prišao vozilu saobraćajne policije i aktivirao eksplozivnu napravu, usmrtivši policajca na licu mjesta i povrijedivši još dvojicu, koji su prevezeni u bolnicu.

Istražni komitet Rusije saopštio je da je pokrenuo istragu o napadu. Nisu objavljena ni ime napadača ni informacije o mogućim motivima, niti dodatni detalji.

Podijeli:

Tagovi :

Moskva

bombaški napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

Svijet

Zaharova: Moskva stvara evroazijski sistem bezbjednosti

13 h

0
Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Svijet

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

13 h

0
Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији

Svijet

Peskov: Moskva će preduzeti mjere ako nuklearno oružje bude raspoređeno u Estoniji

2 d

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva jasna: Rusija će odgovoriti!

5 d

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

13 h

0
Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

Svijet

Zaharova: Moskva stvara evroazijski sistem bezbjednosti

13 h

0
Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса

Svijet

Poginuo muškarac: Kamiondžija iz BiH pred sudom zbog udesa

13 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasila se Rusija: Kaja Kalas nema pametnijeg posla

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner