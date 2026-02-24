Bombaški napad u centru Moskve, najmanje dvije osobe poginule

Nepoznati napadač aktivirao je eksplozivnu napravu pored patrolnog vozila u Moskvi u ranim satima u utorak, pri čemu su poginuli i on i jedan policajac, dok su još dva policajca povrijeđena, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio nekoliko minuta nakon ponoći u blizini željezničke stanice Savelovski u centru ruske prestolnice, saopštilo je moskovska podružnica Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je napadač prišao vozilu saobraćajne policije i aktivirao eksplozivnu napravu, usmrtivši policajca na licu mjesta i povrijedivši još dvojicu, koji su prevezeni u bolnicu.

Istražni komitet Rusije saopštio je da je pokrenuo istragu o napadu. Nisu objavljena ni ime napadača ni informacije o mogućim motivima, niti dodatni detalji.