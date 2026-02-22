Logo
Large banner

Peskov: Moskva će preduzeti mjere ako nuklearno oružje bude raspoređeno u Estoniji

Izvor:

SRNA

22.02.2026

11:06

Komentari:

0
Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији
Foto: Tanjug/AP

Moskva će preduzeti mjere u slučaju raspoređivanja nuklearnog oružja u Estoniji usmjerenog ka Rusiji, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ako u Estoniji bude usmjereno na nuklearno oružje na nas, naše nuklearno oružje biće usmjereno prema teritoriji Estonije. I Estonija bi to trebala jasno da razmije - rekao je Peskov, prenose Ria novosti.

On je istakao da će Moskva uvijek činiti sve što je potrebno kako bi očuvalča bezbjednost, dodajući da ne prijeti evropskim zemljama.

Ministar spoljnih poslova Estonije ranije je rekao da Talin nema doktrinu koja bi isključila raspoređivanje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji u budućnosti, ukoliko bi to bilo u skladu sa planovima Sjevernoatlantske alijanse.

Cahkna je naglasio da Evropa ne bi trebalo da odbacuje nadnacionalno nuklearno odvraćanje NATO, ocjenjujući da je upravo ta komponenta dio šireg sistema kolektivne bezbjednosti Alijanse.

- Nismo protiv raspoređivanja nuklearnog oružja na našoj teritoriji. Nemamo doktrinu koja bi to isključila ako NATO smatra da je potrebno, u skladu sa našim odbrambenim planovima, rasporediti, na primjer, nuklearno oružje na našoj teritoriji - izjavio je šef estonske diplomatije.

Podijeli:

Tag :

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Svijet

Na pomolu novi skandal koji će dotući kraljevsku porodicu: Čarls je znao sve?

1 h

1
Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

Svijet

Pometnja u Danskoj - šta je Tramp mislio?

1 h

0
Терористички напад у Украјини

Svijet

Teroristički napad u Ukrajini

3 h

0
Пакистан напао Авганистан

Svijet

Pakistan napao Avganistan

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

11

54

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

11

53

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

11

30

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

11

16

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner