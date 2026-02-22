Peskov: Moskva će preduzeti mjere ako nuklearno oružje bude raspoređeno u Estoniji

Moskva će preduzeti mjere u slučaju raspoređivanja nuklearnog oružja u Estoniji usmjerenog ka Rusiji, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ako u Estoniji bude usmjereno na nuklearno oružje na nas, naše nuklearno oružje biće usmjereno prema teritoriji Estonije. I Estonija bi to trebala jasno da razmije - rekao je Peskov, prenose Ria novosti.

On je istakao da će Moskva uvijek činiti sve što je potrebno kako bi očuvalča bezbjednost, dodajući da ne prijeti evropskim zemljama.

Ministar spoljnih poslova Estonije ranije je rekao da Talin nema doktrinu koja bi isključila raspoređivanje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji u budućnosti, ukoliko bi to bilo u skladu sa planovima Sjevernoatlantske alijanse.

Cahkna je naglasio da Evropa ne bi trebalo da odbacuje nadnacionalno nuklearno odvraćanje NATO, ocjenjujući da je upravo ta komponenta dio šireg sistema kolektivne bezbjednosti Alijanse.

- Nismo protiv raspoređivanja nuklearnog oružja na našoj teritoriji. Nemamo doktrinu koja bi to isključila ako NATO smatra da je potrebno, u skladu sa našim odbrambenim planovima, rasporediti, na primjer, nuklearno oružje na našoj teritoriji - izjavio je šef estonske diplomatije.