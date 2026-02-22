Pakistan napao Avganistan

Pakistan je sinoć izveo više vazdušnih napada usmjerenih na militante u susjednom Avganistanu, gdje je vlada izvijestila da su među desetinama poginulih i ranjenih ljudi i djeca.

Islamabad nije precizno naveo gdje su napadi izvedeni niti je objavio druge detalje.

Portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid izjavio je da je Pakistan izveo napade unutar Avganistana.

Rekao je da su napadi bili usmjereni na civile u provincijama Nangarhar i Paktika, pri čemu su ubijene i ranjene desetine ljudi, uključujući žene i djecu.

Pakistanski ministar informisanja Ataula Tarar kazao je da je vojska sprovela „selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima“ protiv sedam kampova koji pripadaju pakistanskim talibanima i njihovim podružnicama.

Rekao je da je i podružnica Islamske države bila meta napada u pograničnom području.

U oktobru je Pakistan takođe izveo napade duboko u Avganistanu, ciljajući skrovišta militanata.

Tarar je rekao da je Pakistan „oduvijek težio održavanju mira i stabilnosti u regionu“, ali je dodao da bezbjednost i sigurnost pakistanskih građana ostaju glavni prioritet.

Nakon nasilja u subotu, pakistanska vojska upozorila je da neće „pokazati nikakvu uzdržanost“ i da će se operacije protiv odgovornih nastaviti „bez obzira na njihovu lokaciju“, što je ukazalo na rastuće tenzije između Islamabada i Kabula.

Odnosi između susjednih zemalja ostali su napeti od oktobra, kada su u smrtonosnim graničnim sukobima poginule desetine vojnika, civila i osumnjičenih militanata. Nasilje je uslijedilo nakon eksplozija u Kabulu za koje su avganistanski zvaničnici okrivili Pakistan.

Primirje postignuto uz posredovanje Katara uglavnom je održano, ali pregovori u Istanbulu nisu uspjeli da donesu formalni sporazum, a odnosi su i dalje zategnuti.