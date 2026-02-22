Teroristički napad u Ukrajini

Jedna policajka je poginula a 24 osobe su povređene nakon što je nekoliko eksplozivnih naprava detonirano u ponoć u Lavovu, na zapadu Ukrajine, saopštila je danas ukrajinska policija.

"Preliminarno je utvrđeno da su detonirale eksplozivne naprave domaće izrade", saopštila je policija na Telegramu, prenosi Rojters.

Vlasti su incident opisale kao teroristički napad, izvještava Kijev independent. Prije eksplozija nije bilo uzbune za vazdušni napad.

Authorities in Lviv, Ukraine are responding after multiple explosions rang out. According to the mayor, a 23 year old police officer has been killed and more than a dozen people are injured. Reports indicate that officers were called to a location and an explosion occurred… pic.twitter.com/ZHvG8FYwqi — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

"Ovo je bio teroristički napad. Petnaest žrtava je trenutno hospitalizovano", rekao je ranije gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij.

Ostali sportovi Rondejl Mur oduzeo sebi život

Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog centra grada, a sila detonacija je razbila prozore na okolnim zgradama. Reporter Kijev independenta sa terena čuo je eksplozije oko 00:25 po lokalnom vremenu.

Several powerful explosions have rocked Lviv, and they were heard in different parts of the city. There was no air raid alert declared in the area, according to the Unian news agency. pic.twitter.com/aCnqcfvMPd — Hromadske Int. (@Hromadske) February 21, 2026

Nacionalna policija Ukrajine saopštila je da su se eksplozije dogodile nakon što su policajci stigli na lice mjesta po pozivu. Tužilaštvo Lavovske oblasti objasnilo je da su policajci reagovali na prijavu o provali u prodavnicu kada se dogodila prva eksplozija. Druga je uslijedila kada je na lice mjesta stigao drugi policijski tim.

"Prema preliminarnim informacijama, poginula je 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolni automobil i civilno vozilo", saopštilo je tužilaštvo.

Vlasti još uvijek procjenjuju situaciju i još nisu objavile ko bi mogao da stoji iza smrtonosnog napada.

(b92)