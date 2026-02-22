Logo
Teroristički napad u Ukrajini

22.02.2026

Терористички напад у Украјини
Foto: Tanjug/AP/Mykola Tys

Jedna policajka je poginula a 24 osobe su povređene nakon što je nekoliko eksplozivnih naprava detonirano u ponoć u Lavovu, na zapadu Ukrajine, saopštila je danas ukrajinska policija.

"Preliminarno je utvrđeno da su detonirale eksplozivne naprave domaće izrade", saopštila je policija na Telegramu, prenosi Rojters.

Vlasti su incident opisale kao teroristički napad, izvještava Kijev independent. Prije eksplozija nije bilo uzbune za vazdušni napad.

"Ovo je bio teroristički napad. Petnaest žrtava je trenutno hospitalizovano", rekao je ranije gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij.

Рондејл Мур

Ostali sportovi

Rondejl Mur oduzeo sebi život

Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog centra grada, a sila detonacija je razbila prozore na okolnim zgradama. Reporter Kijev independenta sa terena čuo je eksplozije oko 00:25 po lokalnom vremenu.

Nacionalna policija Ukrajine saopštila je da su se eksplozije dogodile nakon što su policajci stigli na lice mjesta po pozivu. Tužilaštvo Lavovske oblasti objasnilo je da su policajci reagovali na prijavu o provali u prodavnicu kada se dogodila prva eksplozija. Druga je uslijedila kada je na lice mjesta stigao drugi policijski tim.

"Prema preliminarnim informacijama, poginula je 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolni automobil i civilno vozilo", saopštilo je tužilaštvo.

Vlasti još uvijek procjenjuju situaciju i još nisu objavile ko bi mogao da stoji iza smrtonosnog napada.

