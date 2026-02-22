Baka Prase dobija nove prijetnje: "Kidnapovali su.."

Jujtujber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase i nakon paljenja automobila dobija prijetnje, a kako je sada otkrio jedan tiktoker je zbog njega kidnapovan.

Baka Prase je rekao da ljudi koji su naredili da mu se zapali automobil ne prestaju da ga zastrašuju.

- Koliko god smiješno zvučalo, Toni Montana je kidnapovan prije tri dana zbog mene, ali su ga brzo pustili. Nekoliko likova sa fantomkama su ga spakovali u kola i natjerali da pročita poruku i da mi poruči da ću završiti upucan ako ne budem uradio šta mi kažu i da sam ćaci u pokušaju da okrenu narod protiv mene i sve to ničim izazvani... U pitanju su isti ljudi koji stoje iza paljenja mog Barbusa - napisao je na svom Instagramu Bogdan, te kao dokaz priložio poruke koje mu je neko poslao, a u kojima piše kako je Toni ispričao da je bio kidnapovan, ali da slučaj ne prijavljuje policiji zbog prijetnji.

- Zove me Toni, plače... Kaže: "Brate nahvatali su me sa fantomkama i ubacili u auto i morao sam da snimim ono i da pročitam. Rekli su ako odem u policiju da će mi pobiti porodicu, ja ništa nisam kriv ja sam sirotinja. Rekli su da javim Baki ako se kandiduje za predsjednika da će završiti kao komšija", pisalo je u porukama koje je dobio jutjuber.

- Otimaju nedužne ljude da bi šta? Prenijeli poruku? Koji si ti ku**ev kriminalac i ulica kada kidnapuješ Tonija Montanu da prenese poruku Baki Prasetu? Treba da vas bude sramota ako je "ulica" na ovo spala. Ako imate problem sa mnom, riješite ga sa mnom, a ne da ugrožavate nevine ljude.

U jednoj od poruka je pisalo: "Rekli su da javim Baki ako se kandiduje za predsjednika da će završiti kao komšija".

- Kad smo kod nevinih ljudi, je l' ja treba da se plašim za svoj život iako sam pošteno zaradio svaki dinar jer me spopadaju iskompleksirani uličari? A što se tiče kandidature, sada sam siguran da će se desiti jer ću se postarati da ovakvi ljudski promašaji svi zaglave doživotnu robiju. Do tada, mogu da dođu da mi zapale j**a - napisao je Baka Prase na svom Instagramu.

Osumnjičenom određen pritvor

Inače, osumnjičenom Zoranu R. (23), koji je prije nekoliko dana zapalio automobil jutjuberu Bogdanu Iliću, određen je pritvor. Kako se navodi, pritvor mu je određen na najduže 30 dana zbog sumnje da će ponoviti krivično djelo.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 19.02.2026. godine doneo rješenje kojim je prema okrivljenom Z.R. odredio pritvor, koji mu po tom rješenju može trajati najduže 30 dana. Pritvor je prema okrivljenom Z.R. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo. Okrivljenom Z.R. na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Iznuda u pokušaju iz člana 214 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim dijelom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika.Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja - stoji u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

