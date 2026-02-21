Logo
Large banner

Koliko će Anu Nikolić koštati život u hotelu?

Izvor:

Grand

21.02.2026

15:32

Komentari:

0
Колико ће Ану Николић коштати живот у хотелу?

Pjevačica Ana Nikolić renovira svoj stan koji se nalazi u opštini Voždovac, te zbog toga već mjesec dana živi u hotelu u Beogradu.

Za boravak u hotelu, koji joj nudi potpunu privatnost, vrhunsku uslugu i spa-centar, Ana plaća 150 evra dnevno. To znači da je za samo mjesec dana na hotelski smještaj potrošila čak 4.650 evra.

Kako domaći mediji navode ona u svom stanu mijenja instalaciju, stolariju, podove, kreči zidove i mijenja namještaj.

"Ana ne prodaje stan. Ona tu nekretninu mnogo voli. Godinama nije krečila, pa je riješila da preuredi svaki kutak. Najveći akcenat je na sobi njene ćerke.

ana nikolić-28082025

Scena

Ana Nikolić preselila u hotel: Šta je sa stanom od 500.000 evra?

Pjevačica je osoba koja voli komfor, ali ne voli baš da posprema za sobom i zato je riješila da bude u hotelskom smještaju gdje ima svakodnevni servis, a i sve joj je pri ruci", objašnjava izvor i dodaje da se radovi privode kraju, te da će se pjevačica uskoro vratiti u svoj osvježen dom, prenosi Grand.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Nikolić

stan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić šokirala novom objavom: ''Nažalost živa sam''

1 mj

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić uletila u kuhinju restorana, pa legla na sto: Scena šokirala mnoge

1 mj

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Htjela da izbode Raleta: Ispovijest tjelohranitelja Ane Nikolić

2 mj

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić ojadila dizajnera: Uzela haljine i više mu se nije javila

2 mj

1

Više iz rubrike

Инцидент у Пинковим звездама: Кемиш побјеснио и напустио снимање због Десингерице

Scena

Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice

3 h

0
Бака показао осумњиченог: "Овај дигиталац ми је запалио кола"

Scena

Baka pokazao osumnjičenog: "Ovaj digitalac mi je zapalio kola"

22 h

0
Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

Scena

Snežana Đurišić se oglasila prvi put nakon što joj je sin pretučen

23 h

0
Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Scena

Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner