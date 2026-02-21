Koliko će Anu Nikolić koštati život u hotelu?

Pjevačica Ana Nikolić renovira svoj stan koji se nalazi u opštini Voždovac, te zbog toga već mjesec dana živi u hotelu u Beogradu.

Za boravak u hotelu, koji joj nudi potpunu privatnost, vrhunsku uslugu i spa-centar, Ana plaća 150 evra dnevno. To znači da je za samo mjesec dana na hotelski smještaj potrošila čak 4.650 evra.

Kako domaći mediji navode ona u svom stanu mijenja instalaciju, stolariju, podove, kreči zidove i mijenja namještaj.

"Ana ne prodaje stan. Ona tu nekretninu mnogo voli. Godinama nije krečila, pa je riješila da preuredi svaki kutak. Najveći akcenat je na sobi njene ćerke.

Scena Ana Nikolić preselila u hotel: Šta je sa stanom od 500.000 evra?

Pjevačica je osoba koja voli komfor, ali ne voli baš da posprema za sobom i zato je riješila da bude u hotelskom smještaju gdje ima svakodnevni servis, a i sve joj je pri ruci", objašnjava izvor i dodaje da se radovi privode kraju, te da će se pjevačica uskoro vratiti u svoj osvježen dom, prenosi Grand.