Ana Nikolić ojadila dizajnera: Uzela haljine i više mu se nije javila

Izvor:

Kurir

20.12.2025

21:25

Ana Nikolić pjevačica
Foto: HYPE TV/YouTube

Ana Nikolić se već duže vrijeme suočava sa ozbiljnim privatnim, ali i finansijskim problemima, a nekoliko osoba se u posljednje vrijeme oglasilo u javnosti te otkrilo kako ih je oštetila tokom poslovne saradnje.

Još jedan kojem je, kako pišu mediji, pjevačica ostala dužna je modni dizajner Đorđe Jezdimirović, poznatiji kao Jezdimiro.

Prema priči izvora Kurira, saradnja između Ane i Jezdimirovića započela je prije nekoliko mjeseci, nakon što su se upoznali na jednom gradskom događaju. Ubrzo nakon toga, pjevačica je kontaktirala s kreatorom sa željom da za njene nastupe izradi scenske toalete. Prema navodima sagovornika, dogovor je bio uobičajen za estradnu praksu - haljine se uzmu za nastup, uz unaprijed definisane cijene i obavezu da se nakon korišćenja plate ili vrate.

"Sarađivali su nekoliko puta, a poslednji nastup za koji su haljine korišćene održan je u Zagrebu. Ana je tom prilikom preuzela tri luksuzne haljine, čija je vrednost oko 5.000 evra. Haljine nisu vraćene, niti je novac uplaćen", navodi izvor za Kurir.

Jezdimirović je u više navrata pokušavao da stupi u kontakt s pjevačicom kako bi se problem riješio dogovorom, ali bez uspjeha. Ana mu se više nije javljala. Kao svjedok preuzimanja garderobe navodi se i tadašnji Anin tjelohranitelj Nikola Grba, koji je u tom periodu bio član njenog poslovnog tima.

Društvo

Sutra slavimo Prepodobnog Patapija, ove običaje trebamo ispoštovati

Ana Nikolić

haljine

