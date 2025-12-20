Zorana Pavić: Striptizete su na višem nivou od pojedinih pjevačica

Zorana Pavić, pjevačica, napravila je nedavno opštu pometnju svojom šokantnom izjavom kada se dotakla teme o pojedinim koleginicama pa ih uporedila sa striptizetama, što je izazvalo buru u javnosti.

Naime, Zorana tvrdi da su na višem nivou neke žene koje igraju oko šipke od nekih pjevačica.

"Jednom sam sa kolegama išla u striptiz klub poslije nastupa. Samo je to radilo, pa smo odlučili da odemo tamo. Vjeruješ li mi, dok smo gledali, samo mi je prošlo kroz glavu da su nastupi djevojaka koje tamo rade na višem nivou nego kod mnogih današnjih popularnih pjevačica. U tom klubu nije prosto, za razliku od nastupa nekih pjevačica. Ako treba da budeš seksi, ne moraš da budeš banalan. Tako da, lijepo je tamo i ne zanima me šta će ko reći o ovoj mojoj izjavi, ali mislim da sam objasnila zašto to mislim", rekla je Zorana za Republiku.

Pjevačica je potom govorila i na temu braka, te tvrdi da papir nema baš nikakvo značenje, te i da je bitno da se ljudi vole.

Zanimljivosti Tri horoskopska znaka imaju najjači libido

"Čini mi se da papir donosi probleme jer ne postoji papir koji može da sačuva ljubav. Ako se ljudi vole, papir im ne treba", rekla je ona.

Kada je riječ o d‌jeci, Pavićeva je istakla da joj je najveća želja bila da postane majka, ali da nije imala uslove za to.

"Postoji žal što nemam dijete, ali s druge strane, previše sam emotivna. Divim se samohranim majkama", navela je ona, prenosi Telegraf.