Logo
Large banner

Pjevačici uništili automobil, sačekala je polomljena stakla

Izvor:

CdM

19.12.2025

17:13

Komentari:

0
Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла
Foto: Instagram skrinšot

Pjevačica Marija Mikić održala je nastup u Skoplju, gd‌je je makedonsku publiku zabavljala do kasno u noć.

​Atmosfera je bila odlična, ali je po završetku nastupa sačekalo nešto što nije mogla da očekuje.

Pjevačici su razbili prozor na automobilu, a ona je uslikala prizor i svojim pratiocima na Instagramu pokazala štetu.

Мирка Васиљевић-27102025

Scena

Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

"A onda me je sačekalo ovo", napisala je pjevačica, dok ispred nje vidimo potpuno polupano staklo na mjestu suvozača.

Ko je ovo učinio i zašto, za sada nije poznato, prenosi "CDM".

Podijeli:

Tagovi:

Pjevačica

Skoplje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Scena

Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

2 h

0
Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

Scena

Sanja Marinković pala u nesvijest pred važan put

3 h

0
Луна Ђогани и Марко

Scena

Suprug Lune Đogani prijavljen policiji: „Nemaju pametnija posla“

4 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković ostala bez honorara

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

18

33

Pijan vozio 200 na sat!

18

30

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

18

19

Stari kuvar otkriva tajnu pripreme u džezvi: Evo koja je razlika između srpske i turske kafe

17

57

Veterinarska inspekcija uputila apel: Evo gdje kupovati domaće životinje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner