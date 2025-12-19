Pjevačici uništili automobil, sačekala je polomljena stakla

Pjevačica Marija Mikić održala je nastup u Skoplju, gd‌je je makedonsku publiku zabavljala do kasno u noć.

​Atmosfera je bila odlična, ali je po završetku nastupa sačekalo nešto što nije mogla da očekuje.

Pjevačici su razbili prozor na automobilu, a ona je uslikala prizor i svojim pratiocima na Instagramu pokazala štetu.

Scena Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

"A onda me je sačekalo ovo", napisala je pjevačica, dok ispred nje vidimo potpuno polupano staklo na mjestu suvozača.

Ko je ovo učinio i zašto, za sada nije poznato, prenosi "CDM".