Maja Marinković ostala bez honorara

Izvor:

Avaz

19.12.2025

13:22

Komentari:

0
Маја Маринковић
Foto: Youtube/ screenshot

Maja Marinković u emisiji „Gledanje snimaka“ žestoko je zaratila s Danilom Dačom Virijevićem.

Ona je u jednom trenutku ušla u crveno i nasrnula na njega, zbog čega je obezbjeđenje hitno reagovalo.

Veliki šef zbog njenog kršenja najvažnijeg pravila donio je hitnu odluku, zbog čega je Maja kažnjena tromjesečnim honorarom.

Nakon što je nedavno napustila Bijelu kuću zbog zdravstvenih problema, Maja Marinković se brzo vratila u rijaliti.

Operacija uklanjanja silikona iz zadnjice bila je neophodna zbog komplikacija koje su dovele do velikih problema.

– Hvala ljudi na divnom dočeku, svaka vam čast! Dobro sam, da se zna, desilo se šta se desilo i sad mi slijedi oporavak – rekla je starleta odmah nakon ulaska u Bijelu kuću.

Maja Marinković

elita

