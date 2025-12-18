Logo
Bilo je svakakvih gadosti: Svjedok prepričao napad na Vujadina Savića

Izvor:

Telegraf

18.12.2025

23:40

Нападнут Вујадин Савић
Foto: Screenshot

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je u četvrtak, 18. decembra, u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!

Kako su mediji objavili, njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin Savić se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

Зрињски

Fudbal

Kakav delirijum: Zrinjski osigurao evropsko proljeće

Sada je za "Telegraf" govorio jedan od očevidaca koji se u tom trenutku zatekao na licu mjesta.

"Vujadin je sa nekim momkom mirno šetao tržnim centrom, nismo ga ni primijetili dok nismo čuli buku. To je bilo na prvom spratu", kaže za "Telegraf" osoba koja se našla na licu mjesta, pa dodaje:

Луис

Scena

Bolna ispovijest Banjalučanke - Luisove udovice

"Bilo je strašno neprijatno, odjednom su počeli da mu dobacuju, svakakve gadosti su izgovorili, a ovaj jedan se i zaletio ka njemu. Vujadin se branio, nije htio da se skloni. Kad su vidjeli da ne bježi nego da je uzvratio, prestali su. Vujadina je prijatelj povukao i otišli su svojim putem".

Video napada na Vujadina Savića pogledajte na OVOM LINKU.

