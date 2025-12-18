Bolna ispovijest Banjalučanke - Luisove udovice

Priča o Silvani Stojanović i Ljubiši Stojanoviću Luisu započela je tiho, gotovo filmski, u trenutku kada su oboje u sebi nosili iste, neizgovorene želje.

Umjetnika autentičnog izraza i 19 godina mlađu Banjalučanku spojila je sudbina, ista ona koja ih je 10 godina poslije rođenja njihovog starijeg sina razdvojila na surov način.

Republika Srpska Nova odbijenica SDS-u iz CIK-a: Ništa od ponovnog brojanja

Luisova smrt prekinula je njihovu priču na ovom svijetu, ali nije ugasila ljubav. Silvana je ostala sama sa djecom, suočena sa bolom, nemaštinom i teškim životnim izazovima, ali i sa odgovornošću da nastavi dalje.

Najteže joj je bilo da kaže djeci da su ostala bez oca, jer ni sama tu informaciju nije mogla da prihvati.

"Morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj"

Iako je cijelog života vrijedno radila, odjednom je sve stalo.

Samohrana majka trebalo je da prehrani djecu i izvede ih na pravi put, a siromaštvo je svom snagom grunulo u njihov dom.

"U jednom trenutku morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj. Da imam troje djece i da ja ujutru nemam dinara da im kupim hljeb i mlijeko. Tražila sam pomoć, ne očekujući da će mi svi izaći u susret, niti sam se ikada ljutila na one koji mi nisu pomogli. Borila sam se i 2015. godine uspjela da ponovo otvorim vrtić. Trebalo je mnogo snage, mnogo strpljenja i borbe, ali da se to nije desilo danas ne bih bila ovakva kakva jesam", navodi Silvana, prenosi "Kurir".

Scena Napadnut Vujadin Savić, objavljen video tuče

Svojoj djeci dala je najbolji primer kako se izlazi iz velikih životnih iskušenja.

Danas, Silvana je uspješna preduzetnica, ponosna majka, žena koja ne prestaje da radi na sebi i koja svjedoči da nas najteži životni trenuci oblikuju jednako kao i oni najljepši.

Predosjetila Luisovu smrt

Podsjetimo, Silvana je nedavno istakla, gostujući u "Sceniranju", da ju je neobičan osjećaj obuzeo kada je poginuo pjevač Darko Radovanović, svega četrdeset dana prije njenog supruga.

"Odlazak Darka je bio 40 dana prije njegovog udesa. Mi smo se svi potresli. Toliko sam bila potresena da sam čitala intervjue i tekstove o tom događaju. Mislila sam u sebi kako je sad toj ženi, tom djetetu... Bila je to kao neka priprema, nešto što mi nije bilo svojstveno. Darko je sahranjen u Sremskoj Mitrovici, a Ljubiša je toliko žurio da se vrati sa nastupa da ode na sahranu. Imao je potrebu da pjeva u njegovu čast. To nam je bila čudna situacija, a takve se pamte", ispričala je Silvana.

Svijet Na njima i Miroslav Lajčak: Novi snimci sa imanja Džefrija Epstajna

Otkrila je da je, nakon njegove smrti, kada uspava djecu, često išla u njegovu muzičku sobu i tamo plakala:

"O tom periodu, neposredno poslije nesreće, sjećam se kao u nekim fragmentima. Dešavalo mi se, kada uspavam djecu, da odem u njegovu muzičku sobu. Imao je garažni prostor u kojem je držao sve, od garderobe do svih stvari koje su mu bile drage. Kada znam da mi djeca spavaju, ja se tamo zatvorim, samo sam tamo mogla da dam oduška i da iskanališem emociju. Sjedim, plačem i opuštam emociju bola i tuge uz njegove pjesme. Pred djecom nisam smjela da plačem. Kad god mi se desilo da zaplačem pred njima, svi su počeli da rone suze", ispričala je.

Poseban odnos sa pastorkom

Njen odnos sa Majom, kćerkom pjevača iz drugog braka je po svemu sudeći složen i nije baš tipičan za relaciju maćeha – pastorka.

Auto-moto Poginula cijela porodica: Ovo su stradali čuveni vozač, žena i djeca

"Imale smo mi baš duge razgovore, kad je bila u nekim fazama. Nekad mi je baš važno kada mi kaže nešto. Otvara mi neke nove horizonte kada porazgovaramo. Čak i sa djecom mojom. Oni sarađuju, pišu pjesme, sve lijepo funkcioniše. Moguće je da bi možda taj odnos bio drugačiji da je Ljubiša živ, to pitanje je sad malo teško za odgovoriti", rekla je ona nedavno.