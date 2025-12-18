Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

Poznati muzičar svoju karijeru započeo je prije više od 40 godina, a tek znatno kasnije javno je govorio o svom pravom imenu i razlozima zbog kojih ga je promijenio.

Alen Islamović proslavio se kao pjevač grupa "Divlje jagode" i "Bijelo dugme", nakon čega je izgradio i uspješnu solo karijeru.

Iako je decenijama jedan od najpoznatijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije, malo je onih koji znaju kako se zapravo zove i zbog čega je uzeo umjetničko ime.

"Kada je došlo do uspona 'Divljih jagoda', grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici tadašnjeg 'Jugotona' iznijeli su ideju koja mu se u početku nije dopala. Predložili su Aliji da koristi umjetničko ime Alen, uz objašnjenje da to bolje zvuči i da će tako lakše steći popularnost kod publike. U početku se nećkao i nije želio mijenjati svoje ime, ali je na kraju prihvatio savjet nadređenih. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija", ispričao je ranije izvor blizak pjevaču za "Kurir".

Nakon tih navoda, i sam Islamović je potvrdio da su ove informacije tačne.

"Tačno je. U tome nema ništa neobično, mnoge svjetske zvijezde biraju drugo ime pod kojim se predstavljaju javnosti, najčešće ono koje zvuči privlačnije. Tako je bilo i u mom slučaju", objasnio je Islamović.