Logo
Large banner

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

Izvor:

Kurir

18.12.2025

17:13

Komentari:

0
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Poznati muzičar svoju karijeru započeo je prije više od 40 godina, a tek znatno kasnije javno je govorio o svom pravom imenu i razlozima zbog kojih ga je promijenio.

Alen Islamović proslavio se kao pjevač grupa "Divlje jagode" i "Bijelo dugme", nakon čega je izgradio i uspješnu solo karijeru.

Кристина Чемберс

Ostali sportovi

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

Iako je decenijama jedan od najpoznatijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije, malo je onih koji znaju kako se zapravo zove i zbog čega je uzeo umjetničko ime.

"Kada je došlo do uspona 'Divljih jagoda', grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici tadašnjeg 'Jugotona' iznijeli su ideju koja mu se u početku nije dopala. Predložili su Aliji da koristi umjetničko ime Alen, uz objašnjenje da to bolje zvuči i da će tako lakše steći popularnost kod publike. U početku se nećkao i nije želio mijenjati svoje ime, ali je na kraju prihvatio savjet nadređenih. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija", ispričao je ranije izvor blizak pjevaču za "Kurir".

sveti nikola nikoljdan

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

Nakon tih navoda, i sam Islamović je potvrdio da su ove informacije tačne.

"Tačno je. U tome nema ništa neobično, mnoge svjetske zvijezde biraju drugo ime pod kojim se predstavljaju javnosti, najčešće ono koje zvuči privlačnije. Tako je bilo i u mom slučaju", objasnio je Islamović.

Podijeli:

Tagovi:

Alen Islamović

Ime

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Tenis

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

39 min

0
Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Društvo

Dodik: Svijet je dobro mjesto zahvaljujući djeci

43 min

0
Илустрација

Svijet

Monstruozno djelo: Socijalni radnik silovao stogodišnju baku

47 min

0
Самира Лончаревић

Scena

Bivša žena Dženana Lončarevića danas ima razloga za slavlje

54 min

0

Više iz rubrike

Самира Лончаревић

Scena

Bivša žena Dženana Lončarevića danas ima razloga za slavlje

54 min

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Scena

Poginula zvijezda (31) Onlyfans-a

2 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

3 h

0
Тешка тужба потреса Холивуд: Од Траволте тражи 50 милиона, тврди да је син њен!

Scena

Teška tužba potresa Holivud: Od Travolte traži 50 miliona, tvrdi da je sin njen!

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner