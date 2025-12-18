Poginula zvijezda (31) Onlyfans-a

Zvijezda Onlifansa Lejn V. Rodžers, koji je snimao pod imenom Blejk Mičel, poginuo je u 31. godini.

On je smrtno stradao nakon saobraćajne nesreće na motociklu u Južnoj Kaliforniji. Njegova porodica poručila je da su "u potpunom šoku i bez riječi", dok fanovi širom svijeta oplakuju gubitak kreatora poznatog po humoru, velikodušnosti i iskrenim trenucima, piše bgay.com.

Prema navodima nadležnih, Rodžers je u ponedjeljak popodne vozio motocikl u blizini Oksnarda u Kaliforniji, kada je došlo do sudara sa teretnim kamionom. Proglašen je mrtvim na licu mjesta, a Kancelarija sudskog ljekara okruga Ventura saopštila je da je uzrok smrti tupa trauma.

Lejn, poznat na internetu kao Blejk Mičel, prvi put je stekao popularnost u industriji za odrasle oko 2016. godine, da bi kasnije prešao na samostalni rad kao kreator na Onlyfans-u, gdje su mu harizma i otvorenost donijeli stotine hiljada pratilaca na različitim platformama.

Samo nedjelju dana ranije objavio je duhovit video u kojem objašnjava svoj život mlađoj verziji sebe, što ovaj gubitak čini još šokantnijim.

Njegovi obožavatelji širom svijeta se opraštaju od njega.

(Telegraf.rs)