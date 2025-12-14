Logo
Large banner

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

Izvor:

Informer

14.12.2025

11:07

Komentari:

0
Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле
Foto: Youtube/Blic TV/screenshot

Nekadašnja članica grupe "Models", Nevena Stamenović (42), na sajtu za odrasle prodaje svoje fotografije, a nedavno je dala otkaz kod Kineza gdje je radila neko vrijeme.

Nevena Stamenković je otkrila kakve ponude dobija na pomenutom sajtu.

Iako je nedavno priznala da je u vezi s političarem čiji identitet ne želi da otkriva u javnosti, Nevena ističe da joj udvarača i dalje ne manjka.

''Na sajtu ima raznih ponuda. Ne bih željela previše da govorim o tome, jer ne želim da prelazim granicu dobrog ukusa, ali se sećam da je jedan gospodin ponudio čak 10.000 evra za moj nošeni veš. Bila sam šokirana. To je samo jedan od primjera. Ljudi su veoma maštoviti, ali moram da priznam da do sada nije bilo nikakvih neprijatnosti'', rekla je Nevena.

Ивана Стаменковић

Scena

Pjevačica dala otkaz, pa otvorila sajt za odrasle

Ovako govori o zaradi

Nevena Stamenković dotakla se nedavno zarade na sajtu za odrasle.

''Zarada je odlična, mogu da zadovoljim sve svoje potrebe, a u planu mi je i neka lijepa, ozbiljna nekretnina. Ovaj posao koji sada radim je ozbiljan i daleko najplaćeniji od svega do sada, samo što ga ja doživljavam kao uživanje, a ne kao konkretan rad. Lijepo mi je, a ima li šta ljepše od toga da radiš ono što voliš i uživaš u tome?! A uvijek će se naći neko ko će to kritikovati, osporavati i omalovažavati'', prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi:

Pjevačica

Nevena Stamenković

sajt za odrasle

onlifens

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица дала отказ, па отворила сајт за одрасле

Scena

Pjevačica dala otkaz, pa otvorila sajt za odrasle

4 mj

0

Ljubav i seks

Zauvijek ugašen poznati sajt sa filmovima za odrasle

7 mj

0
Шпанска влада блокирала сајт за донације за Валенсију због сумње на превару

Svijet

Španska vlada blokirala sajt za donacije za Valensiju zbog sumnje na prevaru

1 god

0
Најпознатији сајт за одрасле мораће да напусти пет држава

Svijet

Najpoznatiji sajt za odrasle moraće da napusti pet država

1 god

0

Više iz rubrike

Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

Scena

Bobi Živojinoviću propao biznis: "Sve što smo uložili nestalo preko noći"

14 h

0
Туча у Елити

Scena

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

15 h

0
Преминуо Бора Мерцедес

Scena

Preminuo Bora Mercedes

15 h

0
Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Scena

Burne reakcije na novu pjesmu Džeja "Živ sam, nažalost"

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

20

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

11

12

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

11

07

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

10

58

Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

10

46

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner