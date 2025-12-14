Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

Nevena Stamenković je otkrila kakve ponude dobija na pomenutom sajtu.

Iako je nedavno priznala da je u vezi s političarem čiji identitet ne želi da otkriva u javnosti, Nevena ističe da joj udvarača i dalje ne manjka.

''Na sajtu ima raznih ponuda. Ne bih željela previše da govorim o tome, jer ne želim da prelazim granicu dobrog ukusa, ali se sećam da je jedan gospodin ponudio čak 10.000 evra za moj nošeni veš. Bila sam šokirana. To je samo jedan od primjera. Ljudi su veoma maštoviti, ali moram da priznam da do sada nije bilo nikakvih neprijatnosti'', rekla je Nevena.

Scena Pjevačica dala otkaz, pa otvorila sajt za odrasle

Ovako govori o zaradi

Nevena Stamenković dotakla se nedavno zarade na sajtu za odrasle.

''Zarada je odlična, mogu da zadovoljim sve svoje potrebe, a u planu mi je i neka lijepa, ozbiljna nekretnina. Ovaj posao koji sada radim je ozbiljan i daleko najplaćeniji od svega do sada, samo što ga ja doživljavam kao uživanje, a ne kao konkretan rad. Lijepo mi je, a ima li šta ljepše od toga da radiš ono što voliš i uživaš u tome?! A uvijek će se naći neko ko će to kritikovati, osporavati i omalovažavati'', prenosi Informer.