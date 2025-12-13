Bobi Živojinoviću propao biznis: "Sve što smo uložili nestalo preko noći"

Bobi Živojinović otvoreno je govorio o problemima koje je doživio na početku privatnog biznisa, uključujući i kupovinu "Granda".

Suprug Lepe Brene otkrio je da mu je prvobitni plan propao kada je studio tokom noći zahvatio požar, uništivši sve što su uložili.

Bobi Živojinović je nakon teniske karijere krenuo u privatne biznise, a potom odlučio da kupi "Grand". Sjeća se kako je sa Sašom Popovićem želio stvoriti imperiju i ne krije zahvalnost za sve što je Popović učinio.

Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo. Studio je zahvatio požar i sve je izgorjelo do temelja.

- Osnovao sam 'Grand' produkciju za dvije sedmice, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par mjeseci izgorio nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši, on je napravio medijski sjajnu stvar – rekao je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

Bobi se tom prilikom osvrnuo i na brak sa Brenom.

- Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desilo ovo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis – objasnio je.

Pjevačica Lepa Brena prisjetila se i anegdote sa početka njihove veze, kada se prvi izlazak u Novi Sad završio nespretno.

- Vidim njega, visok, jak, zgodan... Meni je tada bio najljepši muškarac na planeti. Pomislila sam da mu se bacim u naručje, da me vrti i polako spusti, pa da se poljubimo. Ali, bacim se na njega i oboje padnemo dole. Kažem mu da sam zamišljala da će da me podigne i vrti, a on mi kaže: "Au, koliko si teška" – ispričala je Brena kroz smijeh, demonstrirajući pad koji se desio sa Bobom.