Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

Izvor:

SRNA

02.01.2026

22:00

Ruska zastava
Foto: Pixabay

Ukupno bogatstvo najvećih ruskih preduzetnika povećano je za 18,378 milijardi dolara u 2025. godini, navodi se u "Blumbergovom indeksu milijardera".

Najveći rast ostvario je vlasnik "Metaloinvesta" i "Megafona" Ališer Usmanov, koji je uvećao bogatstvo za šest milijardi dolara, na ukupno 19,3 milijarde.

Ovaj indeks se izračunava na osnovu vrijednosti akcija kompanija u kojima milijarderi posjeduju udjele.

Lista obuhvata 500 najbogatijih ljudi u svijetu, a trenutno je među njima 20 ruskih državljana čije ukupno bogatstvo iznosi 299,27 milijardi dolara.

Na prvom mjestu je i dalje jedan od glavnih akcionara "Noriljskog nikla" Vladimir Potanjin, čije je bogatstvo procijenjeno na 26,4 milijarde dolara.

Rusija

bogatstvo

