Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

Izvor:
SRNA
02.01.2026
22:00
Ukupno bogatstvo najvećih ruskih preduzetnika povećano je za 18,378 milijardi dolara u 2025. godini, navodi se u "Blumbergovom indeksu milijardera".
Najveći rast ostvario je vlasnik "Metaloinvesta" i "Megafona" Ališer Usmanov, koji je uvećao bogatstvo za šest milijardi dolara, na ukupno 19,3 milijarde.
Ovaj indeks se izračunava na osnovu vrijednosti akcija kompanija u kojima milijarderi posjeduju udjele.
Lista obuhvata 500 najbogatijih ljudi u svijetu, a trenutno je među njima 20 ruskih državljana čije ukupno bogatstvo iznosi 299,27 milijardi dolara.
Na prvom mjestu je i dalje jedan od glavnih akcionara "Noriljskog nikla" Vladimir Potanjin, čije je bogatstvo procijenjeno na 26,4 milijarde dolara.
