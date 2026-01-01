Obustavljena distribucija ovih serija kapi za oči

Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (Halmed) obustavila je privremeno distribuciju određenih serija pet lijekova za oči jer rezultati ispitivanja stabilnosti lijeka nisu u odgovarajućim granicama.

Riječ je o određenim serijama lijekovima: "latanoks", "timalen", "dorzol", "glaumaks" i "bimanoks".

Postupak se odnosi isključivo na "latanoks" od 50 mikrograma po mililitru, serija 011345, "timalen" pet miligrama po mililitru, serija 021343, "dorzol" 20 miligrama po mililitru, serija 028342, "glaumaks" 20 miligrama po mililitru plus pet miligrama po mililitru, serija 029345 i "bimanoks" od dva miligrama po mililitru, serija 03334.

Iz Halmeda navode da druge proizvodne linije nisu zahvaćene ovim odstupanjem.

Obustava ostaje na snazi do završetka provjere, o čemu će javnost biti obaviještena.

Iz Halmeda ističu da su na tržištu u Hrvatskoj dostupne druge serije navedenih lijekova koje nisu obuhvaćene ovom mjerom, kao i drugi lijekovi iz iste terapijske grupe.

Agencija podsjeća da su zdravstveni radnici obvezni da prijave Halmedu svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu.

Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu, takođe, mogu prijaviti direktno Halmedu.