Stravično! Hitno povučen iz prodaje plišani meda zbog tema o kojima priča sa djecom

Igračku plišanog medvedića koga pokreće vještačka inteligencija programiranu da razgovara sa djecom o seksu i da ih vodi ka opasnim predmetima, kineska kompanija Folo Toj povukla je iz prodaje, prenijeli su danas francuski mediji.

Dizajnirana kao alat za komunikaciju sa djecom ova interaktivna igračka je povučena iz prodaje nakon što je otkriveno da navodi djecu na seksualno eksplicitne razgovore i može da im pokaže gdje se nalaze razni opasni predmeti, prenosi dnevnik Figaro.

Ekonomija Kontroverzni plišani medvjed hitno povučen sa tržišta

U izvještaju Američke grupe za istraživanje javnog interesa (PIRG), objavljenom u novembru 2025. godine navedeno je da uprkos mjerama zaštite koje su ugradili proizvođači, ova igračka nije funkcionisala prikladno u interakciji sa djecom.

"Testirana igračka nas je uvukla u diskusije o seksualnim temama koje nisu pogodne ni za objavljivanje", navodi se između ostalog u izvještaju PIRG.

U dokumentu od šezdeset stranica detaljno se opisuje posebno agresivna tehnika koju koristi ova interaktivna igračka koju pokreće vještačka inteligencija s ciljem da duže zadrži pažnju djece.