Logo
Large banner

Stravično! Hitno povučen iz prodaje plišani meda zbog tema o kojima priča sa djecom

20.11.2025

07:49

Komentari:

0
Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом
Foto: Printscreen/X/DNexusAi

Igračku plišanog medvedića koga pokreće vještačka inteligencija programiranu da razgovara sa djecom o seksu i da ih vodi ka opasnim predmetima, kineska kompanija Folo Toj povukla je iz prodaje, prenijeli su danas francuski mediji.

Dizajnirana kao alat za komunikaciju sa djecom ova interaktivna igračka je povučena iz prodaje nakon što je otkriveno da navodi djecu na seksualno eksplicitne razgovore i može da im pokaže gdje se nalaze razni opasni predmeti, prenosi dnevnik Figaro.

Плишани медвјед

Ekonomija

Kontroverzni plišani medvjed hitno povučen sa tržišta

U izvještaju Američke grupe za istraživanje javnog interesa (PIRG), objavljenom u novembru 2025. godine navedeno je da uprkos mjerama zaštite koje su ugradili proizvođači, ova igračka nije funkcionisala prikladno u interakciji sa djecom.

"Testirana igračka nas je uvukla u diskusije o seksualnim temama koje nisu pogodne ni za objavljivanje", navodi se između ostalog u izvještaju PIRG.

U dokumentu od šezdeset stranica detaljno se opisuje posebno agresivna tehnika koju koristi ova interaktivna igračka koju pokreće vještačka inteligencija s ciljem da duže zadrži pažnju djece.

Podijeli:

Tagovi:

plišani medvjedići

Francuska

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гугл лансирао Џемини 3: ''Најинтелигентнији модел до сада“

Nauka i tehnologija

Gugl lansirao Džemini 3: ''Najinteligentniji model do sada“

3 h

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Društvo

U Srpsku stiže promjena vremena, snijeg u većini krajeva

3 h

0
Нова врста птеросауруса откривена у фосилизованој повраћци диносауруса

Zanimljivosti

Nova vrsta pterosaurusa otkrivena u fosilizovanoj povraćci dinosaurusa

3 h

0
Медији пишу: Зеленски је готов, предаје територију, смањује војску и одустаје од оружја?

Svijet

Mediji pišu: Zelenski je gotov, predaje teritoriju, smanjuje vojsku i odustaje od oružja?

4 h

0

Više iz rubrike

Медији пишу: Зеленски је готов, предаје територију, смањује војску и одустаје од оружја?

Svijet

Mediji pišu: Zelenski je gotov, predaje teritoriju, smanjuje vojsku i odustaje od oružja?

4 h

0
Трамп потписао закон: Министарство правде да објави Епстинове досијее

Svijet

Tramp potpisao zakon: Ministarstvo pravde da objavi Epstinove dosijee

4 h

0
Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

Svijet

Volš hoće da zabrani svjedocima da o ubijenoj Ani govore kao o posvećenoj majci

12 h

0
Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Svijet

Vozio pod dejstvom kokaina: Težak udes mladića iz BiH

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

12

Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

10

58

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

10

48

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

10

18

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

10

10

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner