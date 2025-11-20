Logo
U Srpsku stiže promjena vremena, snijeg u većini krajeva

20.11.2025

07:39

Снијег цеста аутомобили паркинг
Foto: Pexels/Iryna Varanovich

Zahlađenje, pad temperature pa i ponegdje snježni prekrivač očekuju nas narednih dana.

Milica Đorđević meteorolog u RHMZ Republike Srpske, rekla je da nas jaka promjena vremena očekuje već večeras kada stižu kišni oblaci i hladni vazduh.

- Već u noćnim satima zapadni krajevi imaće snijega, a od sutra prvo kiša, a u većini krajeva i prvi snježni pokrivač - navela je Đorđević.

I ove godine, kaže, malo ranije stiže snijeg, ali u nedjelju već prestanak padavina. Ipak apel vozačima da prilagode vožnju uslovima na putu.

- Kompletna zimska oprema od noćas nam treba, jer ćemo naredna dva tri dana imati prave zimske uslove. Ove godine kraj novembra i početak decembra biće u znaku pravog zimskog vremena - kaže Đorđević za RTRS.

