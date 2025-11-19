Cvijanović: Banjaluka je srce naše Republike i 23. novembra biće dio naše velike pobjede

Izvor:
19.11.2025
Naša politika su mir i stabilnost, razvoj i prosperitet, odbrana i jačanje Republike Srpske. Banjaluka je srce naše Republike i 23. novembra biće dio naše velike pobjede, rekla je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.
"U nedjelju ćemo pokazati svu snagu našeg pobjedničkog tima koji se zove SNSD! Pobijediće Siniša Karan! Pobijediće Milorad Dodik! Pobijediće Republika Srpska", napisala je ona Instagramu.
