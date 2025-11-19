Logo
Cvijanović: Banjaluka je srce naše Republike i 23. novembra biće dio naše velike pobjede

Izvor:

ATV

19.11.2025

23:02

Komentari:

Жељка Цвијановић
Foto: ATV BL

Naša politika su mir i stabilnost, razvoj i prosperitet, odbrana i jačanje Republike Srpske. Banjaluka je srce naše Republike i 23. novembra biće dio naše velike pobjede, rekla je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

"U nedjelju ćemo pokazati svu snagu našeg pobjedničkog tima koji se zove SNSD! Pobijediće Siniša Karan! Pobijediće Milorad Dodik! Pobijediće Republika Srpska", napisala je ona Instagramu.

Željka Cvijanović

Prijevremeni izbori 2025

