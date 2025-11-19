Tramp: Ostao mi je još samo jedan konflikt da riješim

Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je izrazio uvjerenje da je moguće riješiti ukrajinsku krizu. Takvu ocjenu dao je tokom nastupa na američko-saudijskom biznis forumu u Vašingtonu.

„Riješio sam osam sukoba, ostao je još jedan — znate koji? Mislio sam da će to biti lako zbog mojih dobrih odnosa sa predsjednikom Putinom. Ali sada sam pomalo razočaran predsjednikom Putinom, i on to zna“, izjavio je Tramp.

Američki lider iznio je i navodnu verziju razgovora u kojoj mu je ruski predsjednik tokom telefonskog poziva rekao da ne može da vjeruje da je Tramp uspio da postigne dogovor između Azerbejdžana i Jermenije, namijenjen normalizaciji odnosa između dvjie zemlje. Tramp je, kako tvrdi, odgovorio da računa na pomoć u rješavanju ukrajinske krize: „Potrebna mi je pomoć u vašem sukobu. Završiću ga“.

Prema navodima portala Axios, trenutni nacrt plana za rešavanje ukrajinske krize, koji razmatraju Vašington i Moskva, sadrži 28 tačaka, uključujući bezbjednosne garancije za Ukrajinu i Evropu, piše Sputnjik.