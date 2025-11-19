Saša Matić odbio pjesmu Bube i Jale: "Zvučao sam kriminalno, to nisam bio ja"

Na večerašnjoj konferenciji za medije u jednom prestižnom beogradskom hotelu, Saša Matić je, pored predstavljanja novog albuma, iznio i zanimljive detalje iz svog studijskog rada, otkrivši šta se zapravo dogodilo sa pjesmom koju su za njega radili Jala Brat i Buba Koreli.

Odbio Jalu i Bubu

Matić je otvoreno rekao da numera nije završila na albumu, i to iz potpuno iskrenog razloga.

"Iskreno, nisam snimio pjesmu koju su mi uradili Jala i Buba zato što je to zvučalo – kriminalno. Bio sam u Sarajevu, otpjevao sam je, sve smo probali… ali kad sam čuo finalni rezultat, jednostavno mi se nije dopalo kako zvuči. To nisam bio ja", rekao je Saša uz osmijeh, naglasivši da izuzetno poštuje njihov rad, ali da se muzički stilovi ovog puta nisu uklopili, prenosi Kurir.