Drama u programu uživo: Našoj pjevačici se sručila scenografija dok je pjevala

19.11.2025

07:46

Da se u programima koji se emituju uživo često dešavaju nepredviđene situacije, dobro je poznato svima koji bar povremeno prate televiziju.

Upravo zato što je tok emisije nemoguće u potpunosti iskontrolisati, gledaoci nerijetko prisustvuju trenucima koji kasnije postanu tema razgovora na društvenim mrežama i u medijima, prenosi Mondo.rs.

Televizijski studiji, ma koliko tehnički opremljeni i organizovani, ostaju okruženje u kojem jedan mali propust može dovesti do zanimljivih, ali i neprijatnih scena. Upravo se to desilo i Tijani Bogićević prije izvjesnog vremena, a ona je sve podijelila na instagramu:

Tijani pala scenografija tokom nastupa

Svojevremeno se desilo i da je pjevačici Tijani Bogićević tokom izvođenja jedne numere pala scenografija, što je iznenadilo i nju i publiku, ali i kamermane koji nisu znali gdje da snimaju. Iako je sve trajalo kratko, trenutak je ostao upamćen kao primer kako se u živom programu sve može dogoditi u sekundi.

"Evo ovako izgleda kad ja odlučim da pjevam na plejbek. Padne scenografija ispred mene, ljudi se uzvrtiše, ja zaboravim da pjevam... Nikad od mene otvaračica usta ne bi bila!" napisala je u objavi.

