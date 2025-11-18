Logo
Rada Manojlović progovorila o privatnom životu, pa pomenula Milana Stankovića: ''Oboje smo imali problem''

18.11.2025

Pjevačica Rada Manojlović nedavno je objelodanila da je konačno srećna u ljubavi, a sada je progovorila o privatnom životu, ali i odnosu sa bivšim partnerom i dobrim prijateljem, Milanom Stankovićem.

- Milan je na crnoj listi i više sam o njemu ispričala, nego o sebi. Moram da prestanem da pričam o njemu. Milan i ja možda nismo bili svjesni da li kasnimo, šta se dešava oko nas, bili smo uvijek malo izdvojeni iz ekipe i iz društva i oboje smo imali taj problem.

Rada je progovorila i o privatnom životu, ali i tome da joj je proradio majčinski instinkt.

Gastoz

Društvo

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

-I da jeste i da nije, moje srce tajnu krije. Moram da smislim neki način da odgovaram na ta pitanje pjesmama. Pojavio se majčinski instinkt, ali u žurbi sam i ne znam ko mi glavu nosi ovih mjeseci. Svašta nešto novo sam snimila i ne znam gdje se nalazim. Tako da, sve će doći na svoje, kad bude biće i vjerujem tome – rekla je Rada koja se pohvalila novom nekretninom.

- Našla sam stan, upala mi kašika u med. Šta ti misliš što ja radim? Nisam se još uselila, biće useljenje. Mnogo se o tome pisalo, ispalo je kao da sam kupila više stanova. Što se tiče veličine kad se kupuje, onda to mora da bude kako treba. Na brdu sam, ali u centru sam, super je lokacija. Do sada sam mogla već da imam stan, to su moje greške, ali samo neka mi Bog da glas da me služi i zaradiće se, jer da sam bila pametna samo nekretnine. Sada mi je to u glavi i vidjela sam kako stoje stvari i definitivno je to budućnost, sve ostalo je neizvjesno, a smrt i nekretnine su jedine sigurne stvari u našem životu - ispričala je Rada Manojlović.

