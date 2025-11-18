Na svečanosti u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci danas je promovisana 26. i 27. klasa kadeta Policijske akademije. Zakletvu je položilo 375 kadeta 26. i 198 kadeta 27. klase Policijske akademije, uz prisustvo premijera Save Minića, ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira i direktora Policije Siniše Kostreševića. Najuspješnijim kadetima uručene su nagrade.

Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar, jasan je resorni ministar. Podrška Vlade MUP-u Srpske će biti nastavljena.

"Na srednjoj školi ministarstva unutrašnjih poslova imamo 382 pripadnika u trećem i četvrtom razredu, tako da naši kapaciteti su potpuno popunjeni, čak se razmišljamo da još jednu klasu prije one redovno planirane početkom godine uvedemo", rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Da oni štite našu djecu, da oni štite svakog građanina u Republici Srpskoj bez obzira na njegovu vjeroispovjest, da oni štite imovinu, da jednostavno predstavljaju jedan simbol sigurnosti i da vjeruju u Vladu Republike Srpske, jer i Vlada vjeruje u njih", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Polaznici 26 i 27 klase su postali policijski službenici kroz obuku koja je trajala 10 mjeseci, devet mjeseci teoretske - mjesec praktične. I tako od 1999. godine.