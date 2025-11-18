Logo
Kakvo će biti vrijeme sutra?

Izvor:

Agencije

18.11.2025

14:32

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, osim u Hercegovini i na istoku, dok se na planinama očekuje snijeg.

Jutro će biti oblačno uz prolaznu maglu oko rijeka i po kotlinama, sa temperaturom od minus jedan do pet, na jugu devet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren uglavnom istočnih smjerova, u Hercegovini južnih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama registrovan je slab snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 13.00 časova: Bjelašnica minus jedan stepen, Han Pijesak, Kalinovik i Kneževo nula, Čemerno jedan, Sokolac dva, Sarajevo, Drinić i Mrkonjić Grad tri, Ribnik i Srebrenica četiri, Zvornik, Rudo i Novi Grad šest, Višegrad, Foča, Prijedor, Doboj, Bijeljina i Banjaluka sedam, Srbac osam, Gacko i Bileća devet, Mostar 11 i Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Tag:

Vremenska prognoza

