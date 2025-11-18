Bolesno: Radnici tuku bolesne svinje, gaze ih, te uriniraju po njima

Snimci i dokazi prikupljeni u septembru i oktobru ove godine prikazuju šokantne scene: radnici tuku bolesne svinje u skučenim kavezima, mrtve prasiće gaze kao fudbalsku loptu, a neki zaposlenici svinjama direktno uriniraju u lice.

David Rihter iz VGT-a ističe da su scene potpuno nepoštovanje i brutalnost prema životinjama, dodajući da najmanje u dijelu za tov svinje imaju AMA sertifikat kvaliteta. Na snimcima se vidi žena koja udara krmače u kavezima metalnim predmetima i kukama, dok drugi radnici svinje teraju elektrošokovima. Žive prasiće brutalno hvataju za noge, a mrtve bacaju kroz hodnik.

Teške povrede i nehigijenski uslovi

Snimci takođe pokazuju svinje sa unutrašnjim krvarenjem, prelomima i povredama. Richter napominje da gotovo sve svinje žive na potpuno rešetkastim podovima i nemaju pristup propisanim sredstvima za zabavu i stimulaciju, što sa „prestižnom farmom“ nema nikakve veze.

Reakcija vlasti

VGT je sve nepravilnosti prijavio lokalnoj upravi, koja je potvrdila da su pokrenute istrage u oblasti zaštite životinja i upravnih prekršaja. Dva službena veterinara biće poslata da što prije inspektuju farmu. Ukoliko se utvrde krivična d‌jela, slučaj će biti proslijeđen tužilaštvu.

Odbrana vlasnika

Vlasnik farme tvrdi da nije bio upoznat sa zlostavljanjem.

– Ovo je potpuno izmišljeno – rekao je i dodao da je prije četiri ned‌jelje obavljena kontrola bez ikakvih zamjerki i da su svi zaposleni posebno obučeni.

Reakcija političara

Suzan Rosenkranc, članica pokrajinske vlade, zahtjeva hitnu reakciju:

– Ovo je nevjerovatan skandal i mora odmah da se zaustavi. Naše farme u Donjoj Austriji brinu o životinjama, a crne ovce moraju biti identifikovane da se ne naruši ugled čitave profesije, prenosi Krone.