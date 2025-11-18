Oglasio se UKC: Uklonjen kvar

Uklonjen je kvar na mreži te su pozivi sa kol centrom UKC Republike Srpske ponovo mogući.

"Obavještavamo vas da je uklonjen kvar mreži, te su brojevi za kol centar ponovo u funkciji", saopšteno je iz UKC-a.

Podsjećamo, komunikacija sa kol-centrom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bila je onemogućena usljed tehničkih problema zbog kojih je došlo do prekida na mreži.

Iz UKC-a su apelovali na pacijente da budu strpljivi.