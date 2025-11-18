Logo
Large banner

Oglasio se UKC: Uklonjen kvar

Izvor:

ATV

18.11.2025

13:21

Komentari:

0
Огласио се УКЦ: Уклоњен квар
Foto: ATV

Uklonjen je kvar na mreži te su pozivi sa kol centrom UKC Republike Srpske ponovo mogući.

"Obavještavamo vas da je uklonjen kvar mreži, te su brojevi za kol centar ponovo u funkciji", saopšteno je iz UKC-a.

Podsjećamo, komunikacija sa kol-centrom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bila je onemogućena usljed tehničkih problema zbog kojih je došlo do prekida na mreži.

УКЦ-БЛ-26092025

Republika Srpska

Kvar u kol-centru UKC Srpske, mole se pacijenti za strpljenje

Iz UKC-a su apelovali na pacijente da budu strpljivi.

Podijeli:

Tag:

UKC RS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран и Милуновић потписали споразум о сарадњи

Društvo

Karan i Milunović potpisali sporazum o saradnji

4 h

0
Пао снијег на Козари

Društvo

Pao snijeg na Kozari

5 h

0
Возачи опрез! Клизави путеви, снијег на вишим предјелима успорава саобраћај

Društvo

Vozači oprez! Klizavi putevi, snijeg na višim predjelima usporava saobraćaj

6 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Bejbi bum: U Srpskoj rođena 31 beba

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

14

32

Kakvo će biti vrijeme sutra?

14

30

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

14

21

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

14

17

Preminuo Dragan Škorić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner