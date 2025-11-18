Oglasio se UKC: Uklonjen kvar

Izvor:
ATV
18.11.2025
13:21
Uklonjen je kvar na mreži te su pozivi sa kol centrom UKC Republike Srpske ponovo mogući.
"Obavještavamo vas da je uklonjen kvar mreži, te su brojevi za kol centar ponovo u funkciji", saopšteno je iz UKC-a.
Podsjećamo, komunikacija sa kol-centrom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bila je onemogućena usljed tehničkih problema zbog kojih je došlo do prekida na mreži.
