Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

Izvor:

Agencije/Reuters

18.11.2025

14:21

Foto: Pixabay

Japan je upozorio svoje građane u Kini da pojačaju mjere predostrožnosti i izbjegavaju mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi, usred sve dubljeg spora između dvije zemlje oko komentara japanske premijerke Sanae Takaiči o Tajvanu, prenosi Rojters.

Takaiči je izazvala najozbiljniji diplomatski sukob u posljednjih nekoliko godina kada je ovog mjeseca rekla japanskim poslanicima da bi kineski napad na Tajvan, koji ugrožava opstanak Japana, mogao da izazove vojni odgovor.

Visoki japanski zvaničnik sastao se sa svojim kolegom u Pekingu u utorak kako bi pokušao da smiri tenzije, ali nije izgledalo kao da će doći do postizanja rezultata.

Љубав дејт

Svijet

Vlasti ovog grada nude vaučere parovima koji stupe u brak od oktobra do decembra

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je na sastanku vršilo pritisak na Takaiči da povuče svoje izjave. Međutim, portparol japanske vlade, Minoru Kihara, sugerisala je da Tokio nije raspoložen da to učini.

Kihara je na konferenciji za novinare u utorak rekla da komentari "nisu promijenili postojeći stav vlade", dodajući da se vlada nada da će se pitanja u vezi sa Tajvanom rešiti mirnim putem kroz dijalog.

Кина-застава

Svijet

Kina upozorila: Japan će pretrpjeti poraz ako...

Podsjetimo, japanska premijerka je tokom zasjedanja japanske skupštine izjavila da upotreba sile Kine na Tajvanu za Japan može da predstavlja "situaciju koja ugrožava opstanak", što znači da bi japanska vojska mogla da koristi "pravo kolektivne samoodbrane".

U Pekingu su to razumjeli kao miješanje u unutrašnje poslove Kine. Visoki kineski zvaničnici ubrzo su izdali niz oštrih upozorenja, saopštavajući da će Japan platiti visoku cijenu ukoliko se usudi da se vojno umeša u pitanja Tajvanskog moreuza.

Međutim, Takaiči je odbila da povuče svoje izjave.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

