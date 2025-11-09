Kina ublažila restrikcije na izvoz rijetkih metala u SAD

Kina je potvrdila da je suspendovala zabranu izvoza u SAD rijetkih metala galijuma, germanijuma i antimona, važnih u industrijskoj proizvodnji.

Peking je u decembru 2024. godine uveo restrikcije za te metale u okviru propisa uperenih protiv proizvoda za duplu upotrebu, odnosno koji mogu da se koriste u civilne svrhe, ali i za vojne, na primjer za proizvodnju oružja.

Te zabrane suspendovane su od 9. novembra 2025. do 27. novembra 2026., saopšteno je iz kineskog Ministarstva trgovine.

Time je Kina potvrdila objavu Bijele kuće prije nekoliko dana. Objava je novi znak dobre volje Pekinga, poslije susreta predsjednika Kine i SAD-a Si Đinpinga i Donalda Trampa 30. oktobra u Južnoj Koreji.

Taj samit je omogućio ublažavanje višemjesečnih tenzija koje su pogodile i svjetsku privredu.

Pitanje zabrane izvoza rijetkih metala postalo je sporna tema između Pekinga i Vašingtona, dva rivala svjetske tehnološke dominacije.

Svijet Peskov: Putin to nije naredio

Kina je veliki proizvođač tih metala. Oni nisu klasifikovani kao rijetki "zemni elementi", druga su grupa važnih metala, ali su pod‌jednako neophodni za razne d‌jelove privrede.

Galijum koji se nalazi u integrisanim kolima, LED lampama i fotonaponskim panelima, smatra se kritičnom sirovinom, prema kriterijumima Evropske unije.

Germanijum je neophodan za otpička vlakna, a antimon se koristi za energetsku tranziciju, i integrisan je u baterije električnih vozila, a koristi se i u industriji naoružanja.

Kinesko ministarstvo trgovine je u kratkom saopštenju 9. novembra najavilo i ublažavanje restrikcija izvoza za proizvode vezane za grafit, takođe u okviru propisa za proizvode za duplu primjenu.

Stroža provjera finalne upotrebe tih proizvoda, najavljena u decembru 2024. godine, takođe je suspendovana do 27. novembra 2026.

Kina je ranije najavila da suspenduje na godinu dana dio carina uvedenih na američke proizvode u jeku trgovinskog rata, i zadržala carine na 10 odsto.

Takođe je objavila da prestaje da primjenjuje dodatne carine uvedene od marta na soju i više američkih poljoprivrednih proizvoda, što su bile mjere koje su teško pogađale izbornu bazu Donalda Trampa.

Tramp je objavio krajem oktobra da je Kina prihvatila da suspenduje na godinu dana restrikcije uvedene 9. oktobra na izvoz tehnologija vezanih za rijetke zemne elemente nepohodne za odbranu, automobilsku industriju i elektroniku, prenose "Vijesti".