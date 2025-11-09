Logo
Large banner

Djeca otrovana u školi tokom priredbe, dvoje završilo u bolnici

09.11.2025

12:40

Komentari:

0
Дјеца отрована у школи током приредбе, двоје завршило у болници
Foto: Pexels

Dvoje djece završilo je u bolnici, a još 12 se onesvijestilo tokom školskog skupa u osnovnoj školi u mjestu Lahovo u Poljskoj. Iz zgrade škole evakuisano je skoro 200 osoba.

Kako prenosi RMF FM, u zgradi osnovne škole koja je spojena sa vrtićem, održavan je skup povodom predstojećeg državnog praznika 11. novembra (Dana nezavisnosti Poljske). U jednom trenutku grupa djece, stara između 10 i 14 godina, počela je da se žali da se ne osjećaju dobro. Na lice mjesta stigli su hitna pomoć, vatrogasci i policija, a donijeta je odluka o evakuaciji učenika, predškolaca i osoblja.

Policija Srbija

Hronika

Tragičan kraj potrage: U šumi pronađeno tijelo nestalog mladića (20)

Tomaš Sjelava iz Komande državne vatrogasne službe izjavio je za RMF FM da senzori nisu registrovali prisustvo štetnih gasova u vazduhu. Prema informacijama, na terenu je intervenisalo sedam vatrogasnih ekipa, a ekipe tri vozila hitne pomoći ukazivale su pomoć djeci. Na kraju je dvoje učenika prevezeno na posmatranje u bolnicu u Grajevu, prenosi Fakt.pl.

Uzroci trovanja još nisu poznati

Portal kolniak24.eu navodi da su službe primile dojavu oko 10:40 ujutro u petak, 7. novembra. Djeca koja nisu morala u bolnicu predata su roditeljima.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Republika Srpska

Dodik pozvao narod da izađe na izbore i podrži politike koje su branile Srpsku

Uzroci incidenta se i dalje istražuju. Prostorija u kojoj se održavao skup imala je otvorene prozore, pa se pretpostavlja da zagušljivost nije bila uzrok lošeg stanja učenika.

Podijeli:

Tagovi:

trovanje

Poljska

Djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брука и срамота: Специјалци МУП-а Кантона Сарајево позирали са срамном заставом!

BiH

Bruka i sramota: Specijalci MUP-a Kantona Sarajevo pozirali sa sramnom zastavom!

3 h

3
Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

Svijet

Trudnica ''audijem'' podletjela pod kamion: Poginula na mjestu nesreće

3 h

0
Гранични прелаз Козарска Дубица

Društvo

Gužve na pojedinim graničnim prelazima

3 h

0
Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

Republika Srpska

Dodik: Neprihvatljivo širenje srbofobije, podržavam Srbe u Hrvatskoj

4 h

4

Više iz rubrike

Crna čokolada

Svijet

U centru grada otkrivena zaboravljena fabrika čokolade

3 h

0
Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

Svijet

Trudnica ''audijem'' podletjela pod kamion: Poginula na mjestu nesreće

3 h

0
Тајфун Филипини

Svijet

Evakuisano više od 900.000 ljudi u očekivanju super tajfuna Fung-vong

4 h

0
Илон Маск

Svijet

Ilon Mask najbogatiji čovjek na svijetu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner