Djeca otrovana u školi tokom priredbe, dvoje završilo u bolnici

Dvoje djece završilo je u bolnici, a još 12 se onesvijestilo tokom školskog skupa u osnovnoj školi u mjestu Lahovo u Poljskoj. Iz zgrade škole evakuisano je skoro 200 osoba.

Kako prenosi RMF FM, u zgradi osnovne škole koja je spojena sa vrtićem, održavan je skup povodom predstojećeg državnog praznika 11. novembra (Dana nezavisnosti Poljske). U jednom trenutku grupa djece, stara između 10 i 14 godina, počela je da se žali da se ne osjećaju dobro. Na lice mjesta stigli su hitna pomoć, vatrogasci i policija, a donijeta je odluka o evakuaciji učenika, predškolaca i osoblja.

Tomaš Sjelava iz Komande državne vatrogasne službe izjavio je za RMF FM da senzori nisu registrovali prisustvo štetnih gasova u vazduhu. Prema informacijama, na terenu je intervenisalo sedam vatrogasnih ekipa, a ekipe tri vozila hitne pomoći ukazivale su pomoć djeci. Na kraju je dvoje učenika prevezeno na posmatranje u bolnicu u Grajevu, prenosi Fakt.pl.

Uzroci trovanja još nisu poznati

Portal kolniak24.eu navodi da su službe primile dojavu oko 10:40 ujutro u petak, 7. novembra. Djeca koja nisu morala u bolnicu predata su roditeljima.

Uzroci incidenta se i dalje istražuju. Prostorija u kojoj se održavao skup imala je otvorene prozore, pa se pretpostavlja da zagušljivost nije bila uzrok lošeg stanja učenika.