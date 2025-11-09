Logo
Ilon Mask najbogatiji čovjek na svijetu

09.11.2025

11:54

Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Prema najnovijoj listi američke agencije Blumberg, najbogatiji čovjek na svijetu je vlasnik kompanija Tesla, SpejsIks i društvene mreže X, Ilon Mask čije se bogatstvo trenutno procjenjuje na 449 milijardi dolara (388 milijardi evra).

Osnivač kompanije Orakl, Lari Elison je na drugom mjestu sa 297 milijardi dolara (256,7 milijardi evra), dok je na trećem mjestu osnivač kompanije Amazon, Džef Bezos čije se bogatstvo procjenjuje na 265 milijardi dolara (229 milijardi evra).

vatrogasci

Region

Požar zahvatio industrijski kompleks kod Ljubljane

Na četvrtom i petom mjestu su suosnivači kompanije Gugl, Lari Pejdž sa 242 milijarde dolara (209 milijarde evra) i Sergej Brin sa 226 milijardi dolara (195,5 milijardi evra).

Osnivač kompanije Meta, Mark Zakerberg je na šestom mjestu najbogatijih ljudi na svijetu sa 220 milijardi dolara (190 milijardi evra) dok je francuski milijarder Bernar Arno na sedmom mjestu sa bogatstvom koje se procjenjuje na 191 milijardu dolara (165 milijardi evra).

Arno je i jedini koji nije Amerikanac među 15 najbogatijih ljudi u svijetu.

Napitak Kafa

Zdravlje

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

Osnivač kompanije Majkrosoft, Bil Gejts nalazi se na 15. mjestu najbogatijih ljudi, sa bogatstvom koje se procjenjuje na 117 milijardi dolara.

