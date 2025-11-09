Sud sutra odlučuje o oslobađanju Sarkozija

Sud u Parizu sutra će odlučiti da li će osloboditi bivšeg francuskog predsjednika Nikolu Sarkozija iz zatvora, samo 20 dana nakon što je zatvoren.

Sarkozi je osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zavjeru prilikom finansiranja pobjedničke izborne kampanje 2007. godine sredstvima iz Libije.

Sarkozijev pravni tim žalio se na presudu, a podnio je i zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Sud će razmatrati žalbu na proljeće, a sutra će odlučivati o zahtjevu za puštanje na slobodu, prenio je AP.

Sarkozi /70/ je prvi bivši predsjednik moderne Francuske osuđen na zatvorsku kaznu.

Ranije je bio osuđen za korupciju, ali mu je naređeno da nosi elektronsku nanogicu umjesto da služi zatvorsku kaznu.

Bivši francuski predsjednik, koji je bio na funkciji od 2007. do 2012. godine, tvrdi da je nevin.