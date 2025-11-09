Logo
Large banner

Sud sutra odlučuje o oslobađanju Sarkozija

Izvor:

SRNA

09.11.2025

10:22

Komentari:

0
Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија
Foto: Tanjug / AP

Sud u Parizu sutra će odlučiti da li će osloboditi bivšeg francuskog predsjednika Nikolu Sarkozija iz zatvora, samo 20 dana nakon što je zatvoren.

Sarkozi je osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zavjeru prilikom finansiranja pobjedničke izborne kampanje 2007. godine sredstvima iz Libije.

Крагујевац-Сајам туризма-09112025

Republika Srpska

Veliko interesovanje za ponudu Srpske na Sajmu turizma u Kragujevcu

Sarkozijev pravni tim žalio se na presudu, a podnio je i zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Sud će razmatrati žalbu na proljeće, a sutra će odlučivati o zahtjevu za puštanje na slobodu, prenio je AP.

Sarkozi /70/ je prvi bivši predsjednik moderne Francuske osuđen na zatvorsku kaznu.

zemljotres potres

Svijet

Japan pogodio snažan zemljotres, izdato upozorenje na cunami

Ranije je bio osuđen za korupciju, ali mu je naređeno da nosi elektronsku nanogicu umjesto da služi zatvorsku kaznu.

Bivši francuski predsjednik, koji je bio na funkciji od 2007. do 2012. godine, tvrdi da je nevin.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Sarkozi

Francuska

Pariz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Scena

Sandra Bulok se stidi ove uloge: "Još me je sramota"

1 h

0
ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Svijet

EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

1 h

0
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

Svijet

Lavrov o pregovorima sa SAD: Spremni smo

2 h

0
Мода фармерке наочаре

Stil

Povratak zaboravljenog trenda: Ove pantalone će dominirati sezonom

2 h

0

Više iz rubrike

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Svijet

Japan pogodio snažan zemljotres, izdato upozorenje na cunami

1 h

0
ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Svijet

EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

1 h

0
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

Svijet

Lavrov o pregovorima sa SAD: Spremni smo

2 h

0
Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

Svijet

Pokušao da prokrijumčari 15 zlatnih poluga, ''pao'' na granici

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner