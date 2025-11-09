Logo
Large banner

Lavrov o pregovorima sa SAD: Spremni smo

09.11.2025

09:44

Komentari:

0
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da u rusko-američkim odnosima postoji mnogo neusaglašenih stvari i da će biti potrebno mnogo vremena da se otklone prepreke.

Lavrov je iskazao spremnost da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom kada to bude potrebno, jer smatra da je takva komunikacija nepohodna za razgovor o ukrajinskom pitanju i unapređenju bilateralne agende.

"Zato komuniciramo telefonom i spremni smo da održimo lične sastanke kada to bude potrebno", rekao je Lavrov agenciji RIA Novosti.

On je dodao da je dijalog između Rusije i SAD o bilateralnim pitanjima u toku, ali se ne odvija dovoljno brzo.

"U rusko-američkim odnosima postoji mnogo neusaglašenih stvari, koje smo naslijedili od prethodne američke administracije. Biće potrebno mnogo vremena da se otklone prepreke", pojasnio je Lavrov.

Јелена Егорова

Scena

Digla se prašina: Ko je Mongolka Jelena koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma

Dodao je da su dolaskom nove američke administracije osjetili spremnost za nastavak dijaloga koji je u toku ali se ne odvija onoliko brzo koliko bi željeli.

Ruski ministar spoljnih poslova izjavio je da Moskva ne otkriva sve detalje iz razgovora sa SAD o ukrajinskom pitanju, ali da upućuje odgovarajuće komentare kada, kako je naveo, mediji objavljuju očigledne izmišljotine.

Lavrov je dodao da sukob u Ukrajini ne može biti riješen bez rješavanja njegovih osnovnih uzroka i uzimanja u obzir ruskih interesa.

"Kada je riječ o Krimu i Sevastopolju, stanovnici poluostrva su iskoristili svoje pravo na samoopređeljenje na referendumu u martu 2014. godine i glasali za ponovno ujedinjenje sa Rusijom", rekao je Lavrov.

Podijeli:

Tagovi:

Sergej Lavrov

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

Svijet

Pokušao da prokrijumčari 15 zlatnih poluga, ''pao'' na granici

2 h

0
Отказане хиљаде путничких летова

Svijet

Otkazane hiljade putničkih letova

3 h

0
У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња

Svijet

U automobilu pronađeno ugljenisano tijelo, evo na šta policija sumnja

3 h

0
На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун

Svijet

Na Filipinima evakuisano više od 100.000 ljudi, očekuje se super tajfun

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner