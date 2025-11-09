Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da u rusko-američkim odnosima postoji mnogo neusaglašenih stvari i da će biti potrebno mnogo vremena da se otklone prepreke.

Lavrov je iskazao spremnost da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom kada to bude potrebno, jer smatra da je takva komunikacija nepohodna za razgovor o ukrajinskom pitanju i unapređenju bilateralne agende.

"Zato komuniciramo telefonom i spremni smo da održimo lične sastanke kada to bude potrebno", rekao je Lavrov agenciji RIA Novosti.

On je dodao da je dijalog između Rusije i SAD o bilateralnim pitanjima u toku, ali se ne odvija dovoljno brzo.

"U rusko-američkim odnosima postoji mnogo neusaglašenih stvari, koje smo naslijedili od prethodne američke administracije. Biće potrebno mnogo vremena da se otklone prepreke", pojasnio je Lavrov.

Scena Digla se prašina: Ko je Mongolka Jelena koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma

Dodao je da su dolaskom nove američke administracije osjetili spremnost za nastavak dijaloga koji je u toku ali se ne odvija onoliko brzo koliko bi željeli.

Ruski ministar spoljnih poslova izjavio je da Moskva ne otkriva sve detalje iz razgovora sa SAD o ukrajinskom pitanju, ali da upućuje odgovarajuće komentare kada, kako je naveo, mediji objavljuju očigledne izmišljotine.

Lavrov je dodao da sukob u Ukrajini ne može biti riješen bez rješavanja njegovih osnovnih uzroka i uzimanja u obzir ruskih interesa.

"Kada je riječ o Krimu i Sevastopolju, stanovnici poluostrva su iskoristili svoje pravo na samoopređeljenje na referendumu u martu 2014. godine i glasali za ponovno ujedinjenje sa Rusijom", rekao je Lavrov.