Logo
Large banner

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

Izvor:

B92

09.11.2025

11:22

Komentari:

0
Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Novak Đoković je osvajanjem Atine, odnosno svoje 101. titule u karijeri, došao još bliže Rodžeru Federeru na vječnoj listi.

Đokovićeva 101. titula u karijeri približila ga je Federeru, koji je karijeru završio sa 103, podsjeća B92.

Naravno, obojica su daleko od rekordera Džimija Konorsa, koji ima 109. Ipak, Srbin vjeruje da kota "110" nije nedohvatljiva za njega.

- Titula mi je glavni cilj gde god da igram, to želim. Za manje ne znam niti želim da razmišljam, da dozvolim da razmišljam o nečemu manjem. Navikao sam sebe. To je dobra i možda malo loša stvar u celoj priči. Polufinala, finala, to su izvanredni rezultati, ali to nije dovoljno. Da bih završio u potpunosti celinu moram da držim trofej u rukama - rekao je Novak.

Govorio je i o atmosferi i podršci porodice tokom finala u kojem je juče savladao Italijana Lorenza Musetija.

- Stefan ima prodoran glas, čujem ga uvek, sin mi je, poznajem njegov glas i onda mi je lakše. Pomaže mi sve to. Podrška i njega i cele porodice mi je mnogo pomogla. On je igrao izvanredno i pomoć sa tribina mi je bila potrebna. Nivo tenisa je bio visok, za sve, pa i za Cicipasa koji je došao na terenu, rekao je da se tenis igra zbog ovakvih mečeva. I da treba da budemo ponosni, lepo je to čuti od kolege - rekao je on.

Zatim je govorio o povredi zbog koje se povukao sa ATP finala u Torinu.

Јанк Синер-02112025

Tenis

Siner ostaje bez 2 miliona evra

- Nažalost, povreda ramena se pogorošala posle finala. Imao sam probleme tokom turnira. Zato nisam hteo ranije da donesem odluku o Torinu, da vidim kako ću da reagujem. Posle meča od juče, nadao sam se da neće da bude upaljeno, posle meča nije bilo dobro. Morao sam da uzmem jake lekove da bih igrao meč. Sada, kada je efekat opao, ne očekujem da će biti sjajne stvari sa mojim ramenom. Osetio sam da nema šanse da igram u Torinu ceo turnir i da igram željeni nivo tenisa sa najboljima. Morao bih u ponedeljak da igram prvi meč, nije bilo dovoljno vremena. Fizički, nisam mogao. Boli me. To je ATP finale, nisam igrao prošle godine. Volim da igram u dvoranama, imao sam mnogo uspeha tu, posebno na Završnim mastersima. U Torinu su navijači sjajni. Pozitivno je što je Museti tu, može to da bude pozitivno za njega. Ima dosta sjajnih igrača. Želim im sve najbolje, nadam se da ću dogodine iamti priliku da igram - poručio je Srbin.

Najemotivniji dio obraćanja desio se kada je govorio o porodici.

- Tako je, može da bude usamljeno u svetu tenisa, takav je sport. Retko imaš priliku da je tu tvoja porodica, prijatelji, da svi budete zajedno. Pokušao sam to da iskoristim na najbolji način. Dao sam im to zadovoljstvo da su dolazili na mečeve. Neki su umalo doživeli srčane udare, jedan od njih je moj otac. Rekao bih da se on možda navikao, ali... Ne može da izdrži sa svim tim emocijama, tako da mu danas nisam mnogo pomogao. Videli smo se posle meča i izgledao je kao da je on igrao. Naravno da znam gde su, gde sede, imao sam možda malo dodatnog pritiska i lepog osećaja ujedno zbog toga - zaključio je najbolji teniser svih vremena.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Синер остаје без 2 милиона евра

Tenis

Siner ostaje bez 2 miliona evra

48 min

0
Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

Tenis

Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

13 h

0
Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

Tenis

Novak Đoković srušio još dva nestvarna rekorda

15 h

2
Новак Ђоковић

Tenis

Đokovićev preokret za 101. titulu: Museti se ponadao, ali...

16 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner