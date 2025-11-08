Logo
Novak Đoković srušio još dva nestvarna rekorda

Autor:

Stevan Lulić

08.11.2025

20:19

Komentari:

2
Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Novak Đoković savladao je Italijana Lorenca Musetija u finalu ATP turnira u Atini rezultatom 2:1.

Đoković je tako došao do 101. titule u karijeri, ali to nije sve.

Naime, ovim podvigom je oborio još dva nestvarna rekorda.

Pobjedom u finalu Atine Đoković se popeo na tron tenisera koji su osvojili najviše trofeja na tvrdoj podlozi u open eri. Novak ih sada u svojoj vitrini 72, a iza sebe je ostavio Švajcarca Rodžera Federera koji ima 71.

Новак Ђоковић

Tenis

Đokovićev preokret za 101. titulu: Museti se ponadao, ali...

Takođe, u subotu naveče, 8. novembra 2025. godine, postao najstariji teniser koji je uspio da osvoji ATP titulu.

Sa svojih 38 godina i 5 mjeseci, Đoković je preskočio Gaela Monfisa koji je ovaj rekord držao od turnira u Oklendu ove godine. Monfis je tada imao 38 godina i 4 mjeseca, ali ovaj laskavi rekord se nije dugo zadržao u rukama Francuza.

Komentari (2)
