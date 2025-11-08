Logo
Ova legenda Đokovića naziva bratom: Nastala je jedna od najskupljih fotografija ikada

08.11.2025

15:29

Ова легенда Ђоковића назива братом: Настала је једна од најскупљих фотографија икада
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Svaki put kada neko od svetskih zvijezda iz Holivuda pošalje poruku podrške Novaku Đokoviću, cijela Srbija se obraduje – a ovog puta to je učinio niko drugi do čuveni glumac Vin Dizel.

Poznati američki glumac Vin Dizel, zvezda filmskog serijala Fast & Furious, objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa najboljim teniserom svijeta i posvetio mu snažnu poruku koja je za kratko vreme obišla cijeli svijet.

"Veličina se nikada ne daje, ona se zarađuje disciplinom i definiše srcem. Ti posjeduješ obe stvari", napisao je Vin uz zajedničku fotografiju sa Novakom, a njegova objava izazvala je pravu lavinu reakcija i komentara podrške.

Hiljade obožavalaca iz svih krajeva svijeta, ali i brojni poznati sportisti i glumci, pridružili su se porukama hvale na račun srpskog asa, a u komentarima se našla i Jelena Đoković.

Najbolji teniser svijeta nalazi se na korak od osvajanja 101. titule u svojoj nevjerovatnoj karijeri. Podrška koju Novak Đoković dobija od svjetskih zvijezda nije novost, ali svaki put iznova oduševi. Od slavnih sportista do glumaca poput Vina Dizela, mnogi prepoznaju njegove osobine koje ga čine istinskim šampionom.

Vin Dizel, poznat po ulozi u filmovima koji slave porodicu, lojalnost i snagu karaktera, očigledno je pronašao sličnost sa Novakom. U prvoj rečenici Novaka je nazvao bratom, što dovoljno govori o njihovom dobrom odnosu, piše Ona.rs.

Novak Đoković

