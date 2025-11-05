Logo

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

05.11.2025

Бекер отворено о Ђоковићу: Људи ће тек схватити ко је он
Foto: Tanjug/AP

Neizbježna tema kada je tenis u pitanju je priča o najboljem svih vremena. Svoje mišljenje na tu temu dao je i slavni Boris Beker, koji je jedno vrijeme bio i trener Novaka Đokovića.

Mnogi velikani bijelog sporta davali su svoje mišljenje tim povodom.

I dok neki smatraju da je Novak Đoković neprikosnoven, pored njega "poklonike" imaju i Rafael Nadal, ali i Rodžer Federer.

Bivši njemački teniser, a sada trener nije imao dileme kada je odabir u pitanju i vrlo brzo je obrazložio zbog čega se za taj odgovor i odlučio.

Новак Ђоковић

Tenis

Poznato kada igra Đoković

"Novak Đoković je najbolji u istoriji. To je očigledno. Zaslužio je poštovanje. Oduvijek je to zasluživao. Ako bude igrao još godinu ili dvije, postaće najpopularniji teniser svih vremena. Jer što duže bude igrao, ljudi će tek tada shvatiti kakav je Novak zaista", rekao je Beker u jednom intervjuu.

Ukupno tri godine su Boris Beker i Novak Đoković sarađivali zajedno, a nakon toga je Nijemac upao u velike probleme, pa je čak jedno vrijeme bio i iza rešetaka, prenosi Telegraf.

